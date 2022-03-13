坤達接《原子少年》導師重任　罕曝天團Energy互毆內幕

曾經火紅全台的「最殺舞蹈男團」Energy，各個成員如今在不同領域表現出色，舞技超強的坤達，轉型當演員、主持人，最近接下男團選秀節目《Atom Boyz原子少年》的導師身分，看著年輕小鮮肉勇闖星河，他覺得演藝圈又有希望了，未來3、4個月能把經驗傳授給下一半，努力鼓勵他們。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲坤達（右）出席《原子少年 AtomBoyz》首錄記者會，表示接下評審工作很緊張。（圖／記者陳明安攝，2022.03.13）

▲坤達透露組團期間薪水很少，有時候一天只能花1、200元。（圖／記者陳明安攝，2022.03.13）

坤達也透露，團員相處很重要，彼此要有團魂，才能團結在一起，被問以前Energy有沒有鬧過不合，他無奈笑說：「都解散了還要問這個！」然後娓娓道來往事，指以前互不認識，5個大男孩被湊在一起，訓練了1年多出道，難免會有小口角，Toro（郭葦昀）跟書偉曾一言不合互毆，不過男生打完架，把話說開就好。





組團真的不容易，一份薪水還要分給所有團員，坤達當時跟書偉一起合租房子，最窮的時候是省吃儉用，一天只花1、200元，如今單飛成績更亮眼，他感激地說，「沒有當初的Energy，就沒有現在的自己，蠻感謝所有團員或經歷過的事，才會有現在的我」，語莫還語重心長地對選秀成員說，「盡量不要打架，有話好好講！」





▲Energy曾經在坤達婚禮合體，唐振剛（左起）、坤達、書偉、阿弟出席他和柯佳嬿的婚禮。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.09.15）

5566近年曾經合體開唱，掀起一波回憶殺，Energy的《放手》至今傳唱度高，有粉絲期盼5個團員是否可能合體，坤達坦言有難度，因為成員牛奶、Toro都退居幕後，開設公司當老闆，沒有復出螢光幕前計畫，Energy同框表演機會不大。





播出資訊

4/17起每週日晚間八點至十點於TVBS歡樂台、LINE TV播出，緊接NOWnews YouTube頻道於晚間十點播出

4/22起每週五晚間十點至十二點於中視播出

4/23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方Youtube頻道影片上架



快！搶投你的「原子少年」



下載beanfun!投票票數多5倍！



快用5倍愛支持你最愛的原子少年👉https://pse.is/3pgnyv



投票也可以開外掛？

領票外掛大公開👉http://user87855.psee.io/3vn5vu



原子少年最前線

加入beanfun!社團與少年0距離👉https://bean.fun/yjR37



