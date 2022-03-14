吳淡如聽信理財作者買股票　半年薪水全砸光

許多人在投資上遇到慘痛教訓，知名作家吳淡如也不例外，她最近與理財專家陳重銘一同開設線上課程，透露過去曾聽信某知名理財書的作者推薦，買了某某支股票，結果一路狂跌，把半年薪水全投入，最後慘賠100％。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-03-14 07:30:00
看似精明能幹的吳淡如年輕時臉皮薄、耳根軟，曾遇過朋友向她借錢卻不好意思拒絕，跟對方要錢還時被罵「小心眼」，於是經常一去不回。自嘲年輕時犯「文青病」的吳淡如，因為怕錢、怕麻煩，所以把錢交給媽媽管理，誰知道媽媽竟然替她買了好幾張保單，受益人竟然是八竿子打不著的親戚。
最扯的是，吳淡如30歲那年成了暢銷作家，每年版稅有上千萬，結果誤信朋友的律師太太，把錢交給對方打理，沒想到後來發現對方把她的錢拿去捐給某政黨的候選人，而且還是她最討厭的那位政客，最後只拿回總額的3分之1不到。這件事讓吳淡如徹底甦醒，也進而成為就讀商學院的動力，經過了好幾段黑歷史，身為過來人的她說：「理財的第一步驟，就是自己掌管自己的錢，知道自己的帳目。」
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。