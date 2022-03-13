《原子》攜手橘子集團打造NFT！粉絲獨享偶像見面會福利

由野火娛樂重金籌備的男團選秀節目《原子少年》，今（13）日舉辦首錄記者會，曾打造無數成功選秀節目的名製作人詹仁雄透露，脫穎而出的成員能實現發片夢想，還可能擁有專屬NFT（非同質化代幣），追星的粉絲入手，不僅能獲得該選手的專屬T恤、見面會資格，還能擁有單一鏡頭的「專屬女友視角」，盡情享受偶像的表演！





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▲《原子少年 AtomBoyz》成員多達80人，攝影、燈光、舞台都是一大考驗。（圖／記者陳明安攝，2022.03.13）

詹仁雄說，《原子少年》將動用10多台機器捕捉每個選手肢體、表情，提供粉絲不同選擇，製作選秀節目一路以來，不斷提升攝影、燈光、舞台等硬體設備，已經超過台灣綜藝節目規格，也在規劃軟體項目的超前，未來除了捧紅前幾名選手發片當歌手，也會幫其他成員找尋未來機會，如拍戲、主持的可能性，像《超級星光大道》的林柏宏、李千那，現在在戲劇圈發光發熱一樣，盼給少年們不同遠景的可能性。





不只著重收視率，詹仁雄陪選手找尋夢想，把理想做到極限，超乎別人想像，詹仁雄的眼光放得很遠，不僅限於台灣，也不局限於金鐘獎肯定，他想學習韓國、中國選秀節目的優點，更想製造「產值」。他目前幫《原子少年》規劃播畢後在TICC國際會議中心辦演唱會，「現在設定一場是2千人，就看播完後要辦幾場」，對唱跳實力兼具的成員非常有自信。





▲《菱格世代DD52》選秀節目相當成功，首場見面唱會就吸引數千人捧場,。（圖／菱格世代DD52）

作為台灣第一檔「元宇宙」概念的男團選秀節目，《原子少年》透過TVBS、中視、NOWnews、YouTube等播放平台，將內容無限放送到觀眾面前，更與擅長數位項目的橘子集團合作，欲發展衍生商品，未來可能發行以選手為主角的長篇小說、漫畫等IP周邊商品，粉絲也可透過beanfun！收藏喜愛成員的數位收藏品，更有機會在專屬活動與偶像零距離互動，追夢過程一路相隨！





播出資訊

4/17起每週日晚間八點至十點於TVBS歡樂台、LINE TV播出，緊接NOWnews YouTube頻道於晚間十點播出

4/22起每週五晚間十點至十二點於中視播出

4/23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方Youtube頻道影片上架



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