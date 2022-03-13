HBL／第12冠！李恩芯砍22分　淡商力克北一女完成3連霸

我是廣告 請繼續往下閱讀
開賽北一女靠著快攻率先得分，首節雙方速度都打得非常快，不過宋瑞蓁領到第2次犯規，球隊不得不讓他下場休息。淡商趁機靠著「雙塔」蕭豫玟、趙云楓攻下12分，該節打完取得27:23領先。
次節宋瑞蓁很快累積到第3犯，淡商在對手命中率下降的情況下，打出10:2的攻勢，建立起雙位數領先。不過北一女靠宋瑞蓁在上半場終了前的兩次上籃，追到只剩6分落後。
易籃再戰後，蕭豫玟很快領到4犯，趙云楓和韓汛也3犯，在擁有高度優勢的情況下，黃子芸兩次三分打得手，讓北一女追到只差2分。在球隊陷入劣勢的情況下，李恩芯屢次用罰球和上籃讓球隊維持微弱的領先，該節打完淡商66:62繼續保有分數上的超前。
末節北一女利用對方失誤增加之際，將比分扳平，但隨後蕭豫玟在籃下襬進兩分，又讓淡商拿回領先。不過這時宋瑞蓁開始發威，兩次高難度的上籃，加上一次快攻中的封蓋，讓北一女追平比數。
關鍵時刻，李恩芯在籃下接獲助攻擺進2分穩定軍心，接著趙云楓快攻又拿2分，張嘉凌切入擺進2分，然而接著黃子芸在快攻時發生失誤，蕭豫玟回過頭來再拿2分，北一女兩次外線出手都未能投進，韓汛籃下進球，也底定勝負。
北一女這場比賽進攻籃板抓下22個，也逼迫淡商失誤29次，但淡商靠著整體籃下的優勢，以將近5成的兩分球命中率，最終仍以6分之差，在驚滔駭浪中贏得勝利。