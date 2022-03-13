影／在越南男女可以勾肩搭背？越南妹：不代表隨便

《四方報》報導，近年來有越來越多越南留學生來到台灣求學，不同的文化的背景讓台灣人相當好奇。來台求學的越南youtuber小羊就表示，她發現台灣人對越南女生的印象都很不一樣，有人認為越南女生很開放、很敢穿，也有認為越南女生很傳統，究竟這些刻板印象有幾分真實？她透過影片一一解析，與觀眾分享越南女孩與台灣女生的不同之處。
記者李芷涵/綜合報導
2022-03-13 17:56:21｜2022-03-13 18:01:23
影片中，小羊以自身經驗出發，表示自己求學時曾在一間冰店打工，某次一群大學好友來探班，她與其中一名很熟的男同學在開玩笑時勾肩搭背，雖然不是親密的舉動，只是碰個手、搭個肩而已，但隔天卻被老闆碎念「跟一個男生碰手碰腳、吵吵鬧鬧的，很隨便」，讓她相當傻眼，跑去和一名女同學抱怨時，對方竟也說「你昨天真的太過頭了」，讓小羊第一次體會到台灣男生跟女生朋友之間通常不會有肢體碰觸的文化差異。
她表示，在越南，很熟的朋友之間，就算是男生與女生，勾肩搭背都不是很嚴重、很誇張的行為，只是代表彼此很熱情、隨和，「把你當成好朋友才會這樣」。小羊笑稱，在這件事情後，她與男同學之間相處會特別注意保持肢體距離，也希望台灣人如果有機會到越南，看到越南女孩跟男生相處時有肢體接觸，要理解是文化使然，「千萬不要因此覺得越南女生都很隨便」。
小羊說，越南女生除了與很熟的好友會很熱情以外，其實對初次見面或不熟的人也都可以熱情地說說笑笑，很自然地聊天，這是越南女孩的交際本事，但有時候在台灣會被誤會成「越南女生很好搭訕」，越南女生的熱情有時候會被誤解成是對男方有意思，其實並不然。
另外，小羊也分享，很多人都覺得「越南女生很敢穿」、「很愛穿高跟鞋」，她表示前者可能與氣候有關係，因為越南天氣很熱，自然會穿得比較清涼，不過在都市跟鄉下其實女生穿著的開放程度也是有落差的。就高跟鞋的部分，小羊表示這個印象確實是真的，「越南女生很愛美，穿高跟鞋可以凸顯身材、拉長比例，很多女孩大概16歲、17歲就會開始學穿高跟鞋」，而她也是來台灣後才發現台灣女生更偏好穿平底鞋、運動鞋出門，笑說「來台灣後自己也變得很少穿高跟鞋了」。