PLG／生涯千顆三分球紀錄夜　呂政儒帶傷出戰：輸球我扛

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呂政儒會後表示，很開心完成紀錄，但很可惜沒能拿下勝利，這是唯一遺憾的地方，他的手傷影響罰球，輸球責任他一肩扛，未來做更好。
呂政儒連續兩天帶傷上陣，不僅在上半場即完成個人職業生涯1000顆三分球的里程碑，更帶領高雄鋼鐵人一路與戰績領先的新北國王隊纏鬥，班尼特找回手感，上半場三分球4投3中，打完半場即攻下19分，半場結束雙方僅差距3分。
下半場雙方易籃再戰，班尼特維持火熱手感，在第三節連續飆進兩記三分球，將比數緊咬新北國王隊，雙方在第三節數度互換領先，打完第三節仍難分勝負，維持3分差距進入第四節。
第四節開始，班森雖然背著5犯，但仍捍衛禁區，連續賞給對手兩記麻辣鍋，讓全場球迷嗨到最高點，呂政儒適時跳出來得分，加上藍少甫投進一顆3分球，將比數再度追平，雙方打得難分難解，可惜最終仍以5分之差吞敗。
高雄鋼鐵人本場比賽8人應戰，5人得分達雙位數，除了班尼特攻下本季新高的29分、抓下15籃板的雙十演出之外，陳又瑋也有14分、10助攻、4抄截的雙十演出，呂政儒攻下17分，班森13分、8籃板、3阻攻，盧哲毅則是拿下10分、9籃板。
總教練貝瑞表示，這場全隊打得很好，很多過去沒太多上場時間的球員都打得很出色，唯一需要調整的是在防守對方得分點，以及第四節很多細微的進攻沒有做好，未來會持續幫球隊調整，也希望球隊要保持企圖心，這把火不要熄滅。