早爆雷了！小S節目神預言大S閃婚　派翠克驚呼：太巧合

神預言的體質會傳染嗎？綜藝一姐小S每次開玩笑，都會無意間預言演藝圈的情侶緋聞走向，被封為圈內「神預言」，沒想到，最近《小姐不熙娣》節目暢聊偶像話題，小S提及韓國偶像BTS、BLACKPINK等人，派翠克突然說了一句「難道我們會講到酷龍嗎？」還跳起他們的招牌歌曲《BING BING BING》舞蹈，小S忍不住掩嘴笑，現場來賓則笑說很老派，沒想到他竟預言中小S的新姊夫，讓網友大感驚訝！





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲派翠克（右）在主持節目突然說出「酷龍」兩字，被說是神預言。（圖／翻攝《小姐不熙娣》YouTube）

網友挖出這一幕，說小S節目早爆雷了！派翠克在影片底下留言「等等，我是不小心預言了嗎？」結果網友揣測他偷爆料，根本早知情，不然8年級生怎麼會知道酷龍，派翠克今（13）日接受《NOWnews今日新聞》訪問，透露真的是一個巧合，臨時講的一句話，竟然會是神預言，自己事後也嚇到，很祝福大S新婚。





▲小S狠虧阿雅很怕大S生氣。（圖／翻攝《小姐不熙娣》YouTube）

而阿雅來助陣小S的那集節目裡，提到一群姊妹去大S家裡聚會，因為主人不在客廳，所以小S特別取消原定計畫，來陪阿雅聊天，私底下非常暖心，結果小S卻自己爆料說「大家有沒有聽到故事的重點，為什麼她到大S家之後，大S人還不在客廳，不好奇為何大S不在客廳嗎？」被阿雅睜大眼睛狠瞪、捏她，提醒她要小心說話，小S笑回「還是那麼怕大S喔！」立刻被吐槽「你不怕嗎？」兩人趕緊打住話題，不肯多說，這一幕也被網友說「大S沒出現在客廳，應該是在臥室跟歐巴視訊聊天，好感動啊！」



