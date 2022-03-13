俄烏開戰乳牛成砲灰！英農場不堪飼料價格 忍痛宰掉牛隻
俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭對世界影響甚鉅，不只能源價格飆漲，戰爭期間為了維持國內肥料市場的平衡，烏克蘭政府也決定實施化肥零出口政策，間接影響牧草飼料成本上升。英國畜牧業者也深受其害，有農場主人因為成本考量，被迫在俄烏開戰這兩周內殺掉26頭乳牛，牛奶業者與供應商憂心英國即將進入牛奶短缺期。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-03-13 19:01:04
隨著俄羅斯與烏克蘭的緊張關係加劇，身為全球化肥生產大國的俄羅斯和烏克蘭紛紛祭出限制出口政策，國際市場上化肥供應也出現短缺。穀物、牧草與其他農作物的生產成本隨之提高。這倒苦了遠在英國的畜牧業者與酪農。
根據《星期日泰晤士報》報導，英國農民尤其專責養殖乳牛的酪農處境困難，原因在於疫情期間能源與物資的價格就已經有了漲幅，預期生產成本上漲約30%，如今碰上化肥大國之間的戰爭，高漲的飼料、牧草與油價使部分農場出現資金短缺的情況。
報導指出，農場主人因為去年購買每噸化肥只要280英鎊，如今卻飛漲到1000英鎊，在飼養成本不減的情況下，農場主人必須忍痛「節流」，在短短兩周內殺了牧場內26頭乳牛，相當少了1成的乳源。
此外，報導也指出目前英國市面上的牛奶供應已經比正常時期來說低了3%，若情勢持續演變下去，到了5、6月的關鍵時刻，英國將會出現一波牛奶荒。