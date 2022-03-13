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走一段民主路！黃偉哲宣布　將設立「湯德章大道一號」

▲台南市長黃偉哲出席二二八事件中，遭槍決的湯德章律師殉難75週年紀念活動。（圖／新頭殼）
▲台南市長黃偉哲出席二二八事件中，遭槍決的湯德章律師殉難75週年紀念活動。（圖／新頭殼）

新頭殼newtalk

2022-03-13 19:21:13

3月13日是「台南市正義與勇氣紀念日」，也是75年前二二八事件湯德章律師遭槍決殉難日，湯德章紀念協會今（13）日舉辦313湯德章律師正義與勇氣75週年紀念活動，邀請各界人士以「走一段民主路」的方式，來追思這段台灣歷史，台南市長黃偉哲也出席活動，表達致敬之意，並當場宣布「湯德章大道一號」將規劃在台南具有象徵意義的台灣文學館。

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黃偉哲表示，很感謝湯德章先生為了保護台灣，付出寶貴的生命，這幾年來，台南市政府跟許多市民朋友，共同努力執行轉型正義的工作，台南市政府也持續在對不義遺址的版本進行編修，民眾可以透過台南市文化局在內政部地理資訊圖資雲服務平台以文字和照片搭配Podcast語音導覽，串聯與湯德章相關的人權歷史場址，形成「正義與勇氣之路」主題地圖，深入了解這片土地曾發生的人權故事。

黃偉哲並宣布「湯德章大道一號」將規劃在台南具有象徵意義的「台灣文學館」，並以「一號」象徵「新的開始」、「開端」。他認為台灣文學館有百年的歷史，而且湯德章先生的銅像剛好正對著文學館的大門，象徵對台灣文化的守護、對台灣土地的疼愛，是將文學館將作為湯德章大道1號的歷史因緣，除了喚起民眾感念湯德章律師之外，也希望眾人守護台灣的路，可以持續下去，為了台灣繼續努力。

台南市政府民政局表示，以路名紀念歷史、提高在地認同，是很好的方向，而道路更名涉及門牌整編，也會影響用路人習慣，因此需審慎評估辦理。在符合市民便利與交通安全前提下，南市府會多方考量，以兼具影響市民程度小，又具有紀念歷史意義價值之政策方向辦理。

今日的追思會包括立法委員林宜瑾，市議員蔡筱薇、李啟維、Ingay Tali穎艾達利，還有湯德章律師的家屬湯聰模及各界貴賓皆親臨致意，每人手持鮮花向銅像鞠躬並獻花。

湯德章紀念協會理事長黃建龍表示，今年是湯德章逝世75週年，協會除了舉辦追思會之外，下午還有拚場藝術撞擊團隊規劃的演出，由張雅淳與搖滾樂團拍謝少年、三牲獻藝透過與人權相關的演出，向湯德章致意。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

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台南市長黃偉哲和湯德章律師家屬向湯德章銅像致意。 圖：黃博郎／攝
台南市長黃偉哲和湯德章律師家屬向湯德章銅像致意。 圖：黃博郎／攝

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