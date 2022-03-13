走一段民主路！黃偉哲宣布　將設立「湯德章大道一號」

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黃偉哲並宣布「湯德章大道一號」將規劃在台南具有象徵意義的「台灣文學館」，並以「一號」象徵「新的開始」、「開端」。他認為台灣文學館有百年的歷史，而且湯德章先生的銅像剛好正對著文學館的大門，象徵對台灣文化的守護、對台灣土地的疼愛，是將文學館將作為湯德章大道1號的歷史因緣，除了喚起民眾感念湯德章律師之外，也希望眾人守護台灣的路，可以持續下去，為了台灣繼續努力。
台南市政府民政局表示，以路名紀念歷史、提高在地認同，是很好的方向，而道路更名涉及門牌整編，也會影響用路人習慣，因此需審慎評估辦理。在符合市民便利與交通安全前提下，南市府會多方考量，以兼具影響市民程度小，又具有紀念歷史意義價值之政策方向辦理。
今日的追思會包括立法委員林宜瑾，市議員蔡筱薇、李啟維、Ingay Tali穎艾達利，還有湯德章律師的家屬湯聰模及各界貴賓皆親臨致意，每人手持鮮花向銅像鞠躬並獻花。
湯德章紀念協會理事長黃建龍表示，今年是湯德章逝世75週年，協會除了舉辦追思會之外，下午還有拚場藝術撞擊團隊規劃的演出，由張雅淳與搖滾樂團拍謝少年、三牲獻藝透過與人權相關的演出，向湯德章致意。
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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