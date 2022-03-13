名家論壇》柯志遠／《社內相親》老哏盡出卻讓人耳目一新

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一個一窩蜂搶拍的題材「流行週期」有多久？這是一個好問題，但貌似這問題也可以反過來問：當一個被市場淘汰的類型素材，在消失多久以後重出江湖，就可望有「重新流行回來」的機會？
2021年的《西城故事》，對骨灰級老影迷如我者都一眼看出史蒂芬史匹柏幾乎是按照1961年勞勃懷茲的版本原封不動「臨摩」過來的，意外的卻在評價上受足禮遇，不但在79屆金球獎勇奪「音樂、喜劇類最佳影片」等三項大獎，還在點評專業網站「爛蕃茄」上得到「認證新鮮」標簽92%的「新鮮度」，以及362位專業影評人投出來的8.3高分，所以…是不是當觀眾主流族群更換一批了，絕大部份的新世代長大了，對於他們來說，「沒看過的，就是新的」，曾經審美疲勞的，又可以「金刀大馬，捲土重來」了？春暖花開，鶯飛草長，二三月的新韓劇像下水餃一樣撲通撲通地好不熱鬧，光Netflix平台上就有好評如潮的《二十五，二十一》（南柱赫、金泰梨，豆瓣評分9.0），有選材、人設耳目一新的《氣象廳的人們》（宋江、朴敏英），有大咖雲集的《三十九》（孫藝真、田美都），但對於為數非常非常多的劇迷來說（包括我），真正敲碗盼著一個禮拜趕快過去的新戲，卻是這齣讓人笑到不行（還經常是唇角彎彎的姨母笑）的《社內相親》！
首先，讓我們來盤點一下《社內相親》裡出現了多少2001《流星花園》爆紅以後，長達十幾年馬不停蹄拍到「由盛而衰」的偶像劇經典橋段：「霸道總裁VS.小資女」的出土人設、「二男二女雙CP」的走戲基本款標配、第一集就出現「潑了咖啡，撞倒東西」這種以視覺刺激掛帥「為戲而戲」的「偶然」、第二集男女主就「不負眾望」地跌倒仆街，還「大快人心」地一定嘴對嘴親上了，然後，似曾相識到都能倒背如流的「陰錯陽差」、「搞錯身份」、「男色當道，偶爾賣腐」、「男的毒舌、女的世界和平」、「契約戀愛關係」…，一項都沒漏，反正怎麼八股怎麼來。
BUT, guess what？這些很長一段日子以前就已經讓人尷尬反胃的操作，這一次，竟親切、窩心得險些讓人喜極而泣，不但讓人目不轉睛，甚至還隱隱透露出心靈療癒的氣息！究竟是哪個環節出現了「化腐朽為神奇」的功能呢？說穿了其實並不矛盾，就戲論戲，眼見為實，《社內相親》節奏流暢，細節講究，老掉牙的哏還「一本正經地拍，真情流露地演」，族繁不及備載的老元素卻無不處理到位，忠實還原了這些哏當初為何能夠風靡一時的吸睛亮點，這戲吸引人的其實不見得是情節本身，而是那股子認真得像跟誰較勁的面面俱到。戲味穿透，原本被嫌臉太大的女主角（尤其跟男主角比起來）也不「村姑」了，趣味盎然，古董哏也不酸臭了，看似誤打誤撞的奇蹟，其實映證了資深戲迷們的追劇心得：一個看不下去的爛戲，有千百種讓人棄劇的理由；一齣打動人心的好戲，卻缺少不了一眼可以望穿的，認真與用心。
目前播到第四集的劇情，可謂「追、趕、跑、跳、碰」，風風火火，行雲流水，搞笑搞得高明，喜感營造得渾然天成，「動漫感」的風格精準地貫穿在敘事和表演的內核裡。事件的設計和串聯，乍看只圍繞在女主角「拼命隱瞞身份」的唯一軸線上，但接連上演的事件（event）頻率鬆弛有致，不會讓人有被罐頭笑料疲勞轟炸的壓迫感，事件內容的創意安排五花八門，不會讓人有原地打轉的厭膩感，再加上安孝燮、金世正化學效應超乎預期的自然、出彩，互動間火花四射，喜劇的技巧運用見好就收，都讓人如沐春風，真的不會去挑剔這個畫面老或不老了。
這兩三年，由於網絡OTT平台大幅度改變了人們戲劇收視的習慣模式，針對年輕世代「速食、輕快、不用腦」的口味，出現了海量的所謂「甜寵劇」、「沙雕劇」，《社內相親》同樣從人氣網漫IP影像化而來（原著名稱《我和社長相親相愛》，夠直白淺顯夠貼近P孩語法吧？哈），卻比絕大多數的「甜寵劇」多了極高比例的「絲絲入扣，耐人咀嚼」，其中原因主要得力於劇本並不耽溺在膚淺、廉價趣味的追逐上，在「動漫」表像化的走戲過程裡，始終保留了足夠比重的篇幅，用來刻劃主人翁們的內在層次（雖然是言情路數的樣板人設，但呈現得立體、鮮明，有血有肉），用來梳理男女主角對應關係的脈絡進展（雖然是想當然爾的公式化設定，但種種微妙的「質變」合情入理，交代得不跳躍不突兀），這，成立了一齣戲的「質感」與「品味」，也拉開了《社內相親》跟繁多平庸的，單純用來取悅低齡收視群眾的「媚俗劇」之間的距離，這是最特別值得一提的。
最後，既是「偶像劇」，偶像的光環運用自然也是重中之重。《社內相親》的最終呈現，「選角策略」的成功肯定是加分最多的。女主角金世正從2016選秀節目《PRODUCE 101》第二名出道，女團背景的她沒想到戲劇方面也別有天份，《學校2017》、《驅魔麵館》裡的表現可圈可點，她的形象吻合「AKB48」總製作人秋元康所說的「對大部份女生來說，最有『代入感』的女偶像，應該是像班上第五或第六漂亮的那個女生」，或許並不格外靓麗美豔，卻以毫不造作的清新，以及虎虎生風的演技，做到了讓角色「活靈活現，逼近眼前」。相反的，「偶像劇」對男主角的逆天顏值則是一種「信仰」一般的追求，「臉小，長腿，會放電」的安孝燮，經過《浪漫醫生金師傅2》的演技大昇級之後，終於從《雖然30，但仍17》那樣的少年戲路「轉大人」了，第一次扛起「霸道總裁」的人設，整體成績堪稱驚豔，不但貴氣融合了靈氣的外型判若兩人，更加收放自如的演技也讓人印象深刻，舉手投足間的個人魅力，是更加可觀了。
●作者：柯志遠／作家、資深媒體人、知名娛樂評論家
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