HBL／隊史首冠！陳將双準絕殺　光復險勝南山奪隊史首冠

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開賽南山就對陳將双布下天羅地網，讓他首節只得到2分，瘋狂射手張傑程連續兩記外線命中，讓球隊該節打完以18:12領先。次節張俊生連投帶切拿6分，接著陳將双投進三分球，光復一波9:0攻勢反超，
之後雙方開始拉鋸，南山在上半場終了前，靠著葉惟捷積極的二次進攻，取得33:31的領先。前兩節打完光復以張俊生的11分為最佳，而南山張傑程則是得到10分。
易籃再戰後，比賽進入到白熱化階段，陳將双連拿5分，單節10分進帳，不過南山雖然主將宋昕澔略為熄火，但靠著團隊多點發揮，仍然抵擋住了對方的反撲，三節戰罷兩隊僅有1分差。
末節決戰，兩隊都將防守強度拉到最大，張俊生的三分球，讓比賽又回到原點。膠著時刻陳將双跳投，讓光復拿回領先優勢，以2分領先進入到最後3分鐘。
在陳將双被守死的情況下，張俊生跳出來投進關鍵三分，南山請求暫停；在長達超過4分鐘的得分乾旱期後，南山才靠徐德祈的罰球得分，比賽進入最後1分鐘時，光復手握3分領先。
讀秒時刻，光復踩線違例，張傑程高難度三分，幫助南山將分數給追平。光復暫停之後，球交到陳將双手上，他勉強上籃沒進，但鄭名斈抓下籃板補進。南山孤注一擲的進攻，張傑程在外線出手，吳可安犯規讓對手罰球3次，前者3罰2中追平比分。最後一擊的機會，光復把球交到陳將双手上，他切入之後投籃命中，也鎖定比賽勝利。