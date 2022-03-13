HBL／史上首支兩度三連霸 淡商教頭：2次都不被看好
110學年度HBL女子組冠軍戰，北霸天淡水商工今(13)日以87:79有驚無險擊敗北一女中，勇奪隊史第12冠，完成HBL史上首次兩度三連霸，賽後教頭陳美莉表示，2次連霸感覺大不同，但都不被看好。
記者鍾東穎/台北報導
2022-03-13 19:47:16
淡商第一次締造三連霸早在82、83、84學年，儘管中間經歷2次二連霸仍無法再寫紀錄，而今年陣中只有3名高三，但經常上場的僅有韓汛、趙云楓，後者還像「定時炸彈」狀態時好時壞，「就像今天一開始打很好，到後面球也拿不穩，讓別人得分，狀態好壞差很多。」陳美莉解釋。
28年前締造首次三連霸，陳美莉表示，當時領軍的「貝兒」鄭慧芸才高一，要挑戰冠軍相當不易也不被看好，在3戰2制的比賽中打到最後一戰才拿下勝利，這一次不只外人不看好，自己也不看好。
「去年贏得驚滔駭浪，今年也不容易，坦白說，我不看好這批小孩能夠完成3連霸，他們真的辛苦了很努力。」陳美莉滿是感動，也認為這次三連霸和當年締造HBL甲級第一個3連霸王朝感覺大不同。
今年能夠完成連霸，高二主控李恩芯在戰況拉鋸時跳出，全場攻下全場最高22分功不可沒，陳美莉也常用「她是我女兒」來表達對其喜愛和信任，「她從國一跟我到現在，今天主控很稱職，適時提點她都有聽進去，她知道自己要跳出來。」