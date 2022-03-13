名家論壇》張之豪／俄烏戰爭的另一個戰場

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烏克蘭在兩個戰場上，都打得相當精彩。
地面上，烏克蘭部隊與人民，士氣高昂，戰力堅強，奮力保家衛國。
社群上，烏克蘭站在道德制高點上，一個想要加入自由民主陣營的前共產國家，如何被前共產殖民者再次侵略併吞。
在任何意義上，讓全世界的民主國家人民都「站在烏克蘭這邊」，是個直觀也正義的選擇。
沒有戰爭是單純的，沒有民族鬥爭是絕對純潔無垢的，但若有任何人用顯微鏡去檢視烏克蘭哪裡做了不好，哪裡講了什麼話，來證成他自己為俄羅斯這個「侵略者」、「併吞者」說項的立場，那就叫做「把書讀到背上」。
幾年前，我就覺得，台灣必須經常、不斷，與國際訴說、訴求、交流，台灣的政治、台灣的立場、台灣的主張，必須要正確地、有效地、簡單地，講出來。
所以我很早就去註冊了推特帳號，而且在上面，我盡量只用外文，因為那才是我們在廣闊的社群媒體、網路世界上，應該要去爭取的、訴說的對象。
只是，我一直疏於管理經營，寫的東西不多，追蹤人數也不多。
不過，烏克蘭戰爭之後，我相信大家都同意，如果台灣遇到了什麼事，我們第一時間，一定要突破封鎖，直接與世界同步資訊。
因此，我在這邊鼓勵大家，如果你有外語能力，不管優劣高低，在台灣需要你的時刻，千萬不要吝於在可以對世界發聲的地方，為台灣發聲。
就像勇敢的烏克蘭人一樣。
●張之豪／基隆市議員、前總統府文稿小組成員
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