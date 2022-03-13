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名家論壇》張之豪／俄烏戰爭的另一個戰場

▲在此次俄烏戰爭中，烏克蘭總統澤倫斯基透過社群媒體與民眾溝通，讓這場戰事獲得全世界關注。（圖／美聯社／達志影像）
▲在此次俄烏戰爭中，烏克蘭總統澤倫斯基透過社群媒體與民眾溝通，讓這場戰事獲得全世界關注。（圖／美聯社／達志影像）

文/張之豪

2022-03-13 19:41:54

【本文由基隆市議員張之豪授權刊登】

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如果烏克蘭戰爭給我們任何寶貴的教訓，那就是現代戰爭，有兩個戰場，一個是實際的戰場，另一個，是社群媒體。

烏克蘭在兩個戰場上，都打得相當精彩。

地面上，烏克蘭部隊與人民，士氣高昂，戰力堅強，奮力保家衛國。

社群上，烏克蘭站在道德制高點上，一個想要加入自由民主陣營的前共產國家，如何被前共產殖民者再次侵略併吞。

在任何意義上，讓全世界的民主國家人民都「站在烏克蘭這邊」，是個直觀也正義的選擇。

沒有戰爭是單純的，沒有民族鬥爭是絕對純潔無垢的，但若有任何人用顯微鏡去檢視烏克蘭哪裡做了不好，哪裡講了什麼話，來證成他自己為俄羅斯這個「侵略者」、「併吞者」說項的立場，那就叫做「把書讀到背上」。

幾年前，我就覺得，台灣必須經常、不斷，與國際訴說、訴求、交流，台灣的政治、台灣的立場、台灣的主張，必須要正確地、有效地、簡單地，講出來。

所以我很早就去註冊了推特帳號，而且在上面，我盡量只用外文，因為那才是我們在廣闊的社群媒體、網路世界上，應該要去爭取的、訴說的對象。

只是，我一直疏於管理經營，寫的東西不多，追蹤人數也不多。

不過，烏克蘭戰爭之後，我相信大家都同意，如果台灣遇到了什麼事，我們第一時間，一定要突破封鎖，直接與世界同步資訊。

因此，我在這邊鼓勵大家，如果你有外語能力，不管優劣高低，在台灣需要你的時刻，千萬不要吝於在可以對世界發聲的地方，為台灣發聲。

就像勇敢的烏克蘭人一樣。

●張之豪／基隆市議員、前總統府文稿小組成員
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至[email protected]
 

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