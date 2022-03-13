懷疑賓士烤漆遭加油站刮傷！淡水惡劣男烙人痛扁工讀生
新北市一名張姓男子，昨天（12日）晚上開車到淡金路上一間加油站洗車，不料過程中張男認為黃姓工讀生，用水管碰傷自己的賓士，導致車身留下刮痕，２人爭執完後，張男隨即駕車離去，不料事後張男又回到現場，還找來周姓友人對黃姓工讀生動粗，警方今天上午已通知2人到案說明，訊後依傷害罪嫌函送法辦。
編輯中心/綜合報導
2022-03-13 21:32:21
據了解，黃姓工讀生在事發後，極力向張男解釋該傷痕不是自己造成的，但是張男仍不理會，認定是黃男所為，憤而離去。半小時後，張男又回到加油站，後面還跟著駕駛白色轎車的周男，2人一到便開始對工讀生叫囂，還出手毆打黃男，經加油站主管勸阻後才罷手。
黃姓工讀生事後不甘受辱，遂於昨天晚上10時許由母親陪同前往派出所報案，警方獲報已尋車牌通知2名當事人到案說明，訊後依傷害罪移送士林地檢署偵辦。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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