3天內2名市長被綁架！烏克蘭急跳腳　歐盟強烈譴責

俄羅斯軍隊持續進攻烏克蘭，首都基輔岌岌可危，11日剛傳出南部梅利托波爾（Melitopol）市長費多羅夫（Ivan Fedorov）遭俄軍綁架，震撼全球，想不到才隔2天，又有第2名市長遭擄，歐盟對此已表達強烈譴責，要俄國快快放人。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-03-14 06:07:42
綜合外媒報導，烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）13日在社群網站上證實，該國中部城市第聶伯羅魯德內市長馬特維耶夫（Yevhen Matveyev）被俄國入侵部隊帶走，打下：「俄羅斯戰犯綁架另1位民選的烏克蘭市長。由於未獲得當地的支持，入侵者就變成恐怖分子。」
在馬特維耶夫被綁架前，梅利托波爾市長費多羅夫就已遭佔領該市的俄軍擄走，理由是他涉嫌協助和資助恐怖活動，烏克蘭方面則指控，費多羅夫是因為拒絕與俄軍合作才被捕；緊接著更傳出俄軍已在梅利托波爾任命了新的魁儡市長嘉琳娜·丹尼爾琴科（Galina Danilchenko），而費多羅夫則因拒絕配合俄軍拍攝宣傳影片而慘遭酷刑對待。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）指控，俄羅斯試圖建立「偽共和國」來分裂他的國家。
歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）痛批，俄軍綁架梅利托波爾和聶伯羅魯尼市長的行為，是針對烏克蘭民主制度的又一次攻擊，俄方試圖在1個主權國家建立非法的替代政府。
歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）則表示，要以最強烈的措辭，譴責俄方無差別轟炸烏克蘭平民，以及綁架2名市長的行為，皆是公然違反國際法。