高溫飆33度！日夜溫差15度 鋒面來襲「變天時間」曝
中央氣象局表示，今（14）日各地大多為多雲到晴，臺灣附近為東風至東南風，迎風面東部及東南部地區有局部短暫雨，午後因局部熱對流作用，東北部地區及北部山區有零星短暫陣雨；氣溫方面，西半部日夜溫差大，各地低溫約17至20度，白天大多陽光普照，溫暖微熱，預測東半部高溫約27、28度，西半部更可以達到30至33度。
編輯中心/綜合報導
2022-03-14 06:28:37｜2022-03-14 06:34:58
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天各地區最高溫皆達30度以上，南部(高雄內門區)更達33.9度；今晨截至4：53本島平地最低氣溫為新竹關西鎮的14.6度；其他各地區低溫：北部(桃園大溪區)15.3度，中部(南投中寮鄉)16.1度，南部(高雄內門區)16.5度，東部(宜蘭南澳鄉)17.5度 。
吳德榮說，今晨觀測資料顯示，中南部及花東近海有鬆散低雲；花東近海回波觸及陸地，南部近海也有一些較弱的回波(中圖)；花東及恆春半島東側已有降雨。
吳德榮表示，最新(13日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日至週四（17日）上午，各地皆為晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率。白天持續偏暖，夜間有「輻射冷卻」，日夜溫差大。西半部及金馬清晨易有「輻射霧」，應注意交通安全。
今日北台高溫約30度，南部更高達33度，日夜溫差最大近15度，應注意；各地區氣溫：北部15至30度，中部16至32度，南部16至33度，東部17至30度。
吳德榮指出，最新模式模擬顯示，週四下午起「鋒面」接近，天氣偏暖、但漸趨不穩定，中部以北有局部短暫陣雨的機率，週五(18日)「鋒面」抵達，中部以北有局部短暫陣雨，北台轉涼。
週六(19日)、下週(20)日，天氣好轉、氣溫升，各地多雲時晴，午後近山區及東半部有局部短暫降雨的機率。但各國模式模擬並不一致，且皆在調整中，應持續觀察。（編輯：孫唯容）