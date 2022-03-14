戰爭威脅擴大！美警告俄：勿攻擊北約領土 意外也不行
俄烏戰爭持續，雖然目前戰火仍聚焦在烏克蘭本土，但已過週日傳出有俄羅斯發射的導彈襲擊烏克蘭與波蘭邊境一處軍事訓練基地，造成35人死亡、134人受傷，被認為是俄羅斯軍隊入侵烏克蘭逾2週以來，最西面也最接近北大西洋公約組織（NATO, 簡稱北約）成員國領土的1次攻擊。美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）警告，如果俄國攻擊北約成員，整個北約都會有所回應。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-03-14 07:48:24｜2022-03-14 07:54:08
根據美國《哥倫比亞廣播公司新聞網》（CBS News）報導，蘇利文13日在接受其節目《面對國家》（Face the Nation）訪問時表示，美國總統拜登（Joe Biden）一再明確重申，美國會與盟友合作，保衛北約的每一寸領土，若有北約成員國的領土遭受攻擊，將啟動北大西洋公約第5條來全力因應。
根據北大西洋公約第5條規定，北約任一成員被攻擊，則視同全體皆被攻擊，締約國同意如此種武裝攻擊發生，每一締約國按照聯合國憲章第51條所承認之單獨或集體自衛權利之行使，應單獨並會同其他締約國採取視為必要之行動，包括武力之使用，協助被攻擊之一國或數國以恢復並維持北大西洋區域之安全。
為了表達美國捍衛北約盟友的決心，蘇利文並強調，即使俄軍是出於意外、偶然擊中北約領土，北約也會做出反應。雖然烏克蘭還未能加入北約，但與其接壤的波蘭自1999年起便是北約成員國。
至於國際社會對俄羅斯軍隊可能使用化學武器的擔憂，蘇利文則表示，美國無法預測化學武器襲擊的時間或地點，但俄羅斯確實正在為這類行動做準備，並試圖將責任歸咎於他人；如若俄國真的對烏克蘭使用化學武器，必將付出沉重的代價。
自戰爭發生以來，美國和歐洲陸續提供烏克蘭包含武器在內的多項支援，俄國副外交部長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）12日警告，莫斯科將把向烏克蘭運送的任何武器視為俄方攻擊的「合法目標」，令外界憂心跨國補給運輸線將有被攻擊的可能。