俄遭爆向北京求援！美國：不允許有人幫俄規避制裁

近日有外媒接連踢爆，自俄國對烏克蘭發動入侵戰爭以來，曾向北京尋求提供軍備及援助，儘管中國駐美國大使館發言人矢口否認，但白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）已表明，美國不會坐視有任何國家幫忙填補俄國因經濟制裁導致的損失。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-03-14 08:35:18
根據美國《有線電視新聞網》（CNN）等外媒報導，美國《華盛頓郵報》及英國《金融時報》13日分別引述美國官員消息指出，俄烏戰事爆發已3週，俄軍資源耗損，曾向中國尋求提供軍備及援助，至於具體要求何種武器，以及北京方面的回應則未透露，但可能包含無人機的提供。
白宮國家安全顧問蘇利文13日接受《CNN》節目「國情咨文」（State of the Union）訪問時提到，中國會援助俄羅斯確實是項隱憂，美國正高度、密切關注北京是否向俄羅斯提供了任何形式的支持以及程度。
蘇利文並聲稱，美國已與北京溝通，表達美國不會坐視任何國家賠償俄羅斯因經濟制裁造成的損失，不會允許俄羅斯透過任何國家，從經濟制裁中獲得一線生機，如有人馳援俄國，必將面對後果。
對此，中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇則回應，他不知道有任何跡象表明，中國可能願意幫助俄羅斯，只說現在的當務之急，是防止緊張局勢升級甚至失控，呼籲各方保持最大程度克制，以防止大規模人道主義危機發生。