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T1／林任鴻14分當伏兵　海神系列賽射日成功

▲林任鴻貢獻14分、4籃板、1抄截。（圖／高雄全家海神隊提供）。
▲林任鴻貢獻14分、4籃板、1抄截。（圖／高雄全家海神隊提供）。

記者吳政紘/綜合報導

2022-03-14 09:03:42

高雄全家海神職業籃球隊客場五連戰之旅最終戰，13日作客臺中葳格太陽隊。這是雙方本季第六度交手，同時也是例行賽最後一次碰頭，高雄全家海神隊發揮團隊籃球，全隊6人得分上雙，終場98：81，擊敗臺中葳格太陽隊，奪客場5連戰第3勝，且對戰太陽取得4勝2負優勢。

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總教練喬伊斯賽前指出，「太陽隊是非常強勁的對手，且陸續有強力外援的加入，我們對最後一場客場作戰充滿期待，將會四節全力拚戰，爭取團隊勝利。」

儘管此役亞歷山大、蘇文儒因傷缺陣，但高雄全家海神隊展現板凳深度，尤其在庫薩斯、胡瓏貿、林任鴻都有犯規麻煩的情形下，替補表現稱職。喬伊斯說：「板凳幫助很大，每位球員上場都有盡到本分，為球隊做出貢獻。」

高雄全家海神隊首節打出贏球企圖，胡瓏貿單節12分含2記三分球率領下，在台體大球場激起一波波浪花，與林任鴻、庫薩斯攜手取得雙位數領先。

庫薩斯19分、12籃板、2抄截，胡瓏貿攻下全隊最佳19分、9籃板、2抄截，指出此役證明球隊的板凳深度，特別是在球隊傷兵以及身揹犯規麻煩，團隊戰力仍持續得分，「今天是很好的勝利，希望接下來的比賽能繼續保持。」


布銳克曼送出個人次高同時也是聯盟次高的15次助攻，外帶10分，他說：「球隊第一節就打得很好，全場維持，對戰太陽取得4勝2負對戰優勢，很高興把這系列拿下來。」

林任鴻貢獻14分、4籃板、1抄截，與余純安賽前就接獲教練指示，在亞歷山大缺席之際扛起得分與防守空缺，「教練賽前就有指示轉換快攻，希望我跟純安跳出來，即使少了洋將，也要做好防守端換防、快攻、搶籃板，今天大家都有朝教練的目標去執行。」

霍爾另挹注14分、4籃板，余純安12分、9籃板、4助攻、1抄截。

第四節臺中葳格太陽陳靖寰、塔克連續3顆三分彈，將比分追近至5分。暫停過後，于煥亞適時三分球止血，庫薩斯、霍爾禁區取分穩住陣腳，終場98：81，17分差射退臺中太陽。

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