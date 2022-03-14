禾馨詐保案逆轉！檢警：業務員一人分飾兩角 詐領上千萬
知名禾馨醫療集團剖腹詐保案出現大逆轉！今年年初地檢署搜索約談禾馨營運長林思宏等人到案，原檢警鎖定醫生為主謀，經調查後發現不少女病患是一人分飾兩角的業務，不僅本身是孕婦，也是被保險人，「她們」有專業理賠知識並深知如何鑽漏洞，並慫恿醫生開立客製化醫療收據，策畫詐保，2018～2021詐領上千萬元理賠金，讓不少壽險業者受害。
上周刑事局連續2天發動對禾馨醫療集團大規模搜索，被約談人數多達2～30人，有保經代公司業務員、眷屬、保險客戶等到案，涉案保經代公司層級最高為經理人，台北地檢署訊後目前依詐欺等罪命相關被告2萬至5萬元交保。
不少醫療健康保險公司附有醫療契約，而若是產婦生產時遇到胎位不正或其它不正常危險狀態時、保險公司就會因生產時的不正常狀態，給予理賠金，因有不少保經、保代業務員深知該條款運作方式，讓不少孕婦在產前投保，待術後再依合約向禾馨醫療院所要求調整剖婦產費用，以此詐領理賠金。
據專案小組調查，因這些業務員知道理賠無上限，因此不只投保一家壽險公司，且重複投保，從2018～2021年這些業務員以「一魚多吃」的手法詐領上千萬元理賠金，不少國內大型壽險公司，如宏泰等都受害。
至於禾馨醫生涉案的部份，檢警指出，因禾馨的醫療費用不便宜，一個月剖復生產費用相當於一家大型醫院一年的總額。最初禾馨涉案醫師或無意修改手術明細，後來因其他考量，才會依照產婦要求提供「非自願」客製化剖腹產明細，涉及業務登載不實罪。至於該起詐保案是否會持續擴大？檢警將持續偵查，後續值得關注。