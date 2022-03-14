德國網紅正妹「紅豆餅妹」陳雪兒　格鬥激戰首勝

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陳雪兒自己覺得上輩子就是台灣人，從高一來台灣旅遊四周就深深愛上台灣，她說：「我喜歡健身，但德國從9月就開始冷，接下來有將近半年不能外出，但台灣氣候很好而且食物又好吃，我再過兩年就可以領台灣身份證，終於可以變成『正港』的台灣人。」
從2012年來台，陳雪兒用打工方式來學國語，到她最愛的板橋莒光路紅豆餅攤打工，隔年甚至自己當起老闆，她開心的說：「我很喜歡這種可以跟人互動的工作，半年後我就能講國語了，而且到現在我還是很愛吃紅豆餅。」陳雪兒(紅豆餅妹)目前臉書有6.4萬位追蹤者，IG也有1萬粉絲，她也時常在社群媒體與粉絲分享在台灣的心得，儼然成為台灣的新網紅。
但別看陳雪兒美美的外型，卻有著跟自己挑戰不服輸的個性，她說：「因為我很敏感，很怕被打，所以，我很想克服這個弱點要跟自己挑戰，從2年前就開始練習泰拳。」為了這次比賽，陳雪兒從去年底就到花蓮「格鬥部落」訓練，最近兩個月內減5公斤，她說：「要做就要認真做，訓練時每天早上7點半就開始訓練，而且還不能吃我最愛的紅豆餅。」幸好今天獲勝後，她說：「我等一下就要去板橋吃紅豆餅！」
另一場矚目的「鐵籠搏擊」賽，兩年前拿到職業資格的「魔力小紅」最強護士吳巧貞回來了！因為簽下ONE Championship合約沒辦法打業餘賽，已經2年沒能在WOTD現身，平常只能當大會工作人員，今年大會特別商議讓她參加鐵籠搏擊賽事對上OECD合發格鬥從跆拳道出身的選手陳玉鈴，雖然首次參加以立技為主的吳巧貞，但她還是很謹慎的在賽前一個多月就請了國家級教練任任、老虎來指導她的立技打擊。
吳巧貞在三回合中多次讓對手摔倒，最終由裁判判定獲勝，但吳巧貞並不滿意自己的表現，她說：「還不夠勇敢，應該可以更好，我只給自己大約70分剛及格的分數。」但近兩年因疫情出不了國比賽，在國內又沒辦法參賽下，吳巧貞終於用參加鐵籠搏擊的方式重新回到賽場，她說：「非常開心，一站上場全身就開始沸騰，而且又聽到好多人在幫我加油，內心覺得超感動，所以會想要變得更好來回應大家。」
雖然出不了國比職業賽，但吳巧貞生活還是相當充實，除了還在牙醫上班之外，現在還開始在教人打格鬥，她開玩笑的說：「我現在斜槓的嚴重，開玩笑的說，我現在是『上班救人、下班扁人、晚上教人』，我很希望透過我的比賽可以激勵更多的台灣人都一起來參與格鬥的訓練。」
今「鐵籠搏擊」的壓軸戰由在「綜合格鬥」打下7連勝的前館長二弟子李育昇對上K1專家吳德隆，由於李育昇已經在3月離職，這次掛「一個人的武林」參賽，雖然首度挑戰「鐵籠搏擊」，在第三回合一度出現踉蹌，但全場仍保持自己非常好的距離表現，最終三回合後由裁判判定勝利。
「想說做一點變化，給自己多一點挑戰。」李育昇賽後自評對自己表現不滿意，他說：「怕痛，所以要拉開距離，但這是我第一次打這個，自己只打60分。」由於剛離開待了近7年的成吉思汗，李育昇透露，有跟師父館長談過，他說：「很謝謝館長和其他跟我訓練的人，但因為有人生規劃，自己想在新莊開館，希望能結合格鬥和健身，讓更多人都來體驗格鬥。」