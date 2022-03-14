雙標？中天亞洲台落地遭駁　NCC主委稱「踩紅線」

國家通訊傳播委員會（NCC）9日駁回《中天亞洲台》落地申設，同時已取照的《鏡電視》卻爆出人事爭議並突拔董座，遭外界挨批搞雙標。對此，今（14）日NCC主委陳耀祥受訪時強調，「這沒有兩套標準」，更直言中天公司申請前應好好研究《兩岸條例》規定，《中天亞洲台》其實有踩紅線問題。
記者許若茵／台北報導
2022-03-14 09:40:03
2020年底，《中天新聞台》因被NCC裁定不予換照關台，後中天申請將目前與海外播送的《中天亞洲台》設為境內頻道，但NCC本月9日以其擬製播新聞性節目超過50%，與營運計畫不符，且擬規劃與中國合作製作節目，有違反《兩岸人民關係條例》之虞，予以否準。
不過同時，已取照的《鏡電視》卻在本月4日董事會中，突撤換董總，並爆出前《鏡電視》董事長裴偉擔任該台有給職顧問、《鏡電視》人力與《鏡週刊》共用等多項爭議。遭外界批評NCC是在搞雙標，淪為政治專用的鬥爭工具。
對此，NCC主委陳耀祥今赴立院交通委員會，會前接受媒體聯訪時直言，「要申請前，應要好好去研究《兩岸條例》規定」，《中天亞洲台》其實是有踩到《兩岸條例》紅線問題。被問及是否是顏色不對就不能製播，陳耀祥則回應沒有顏色問題，所有政黨與人民都是相同的。