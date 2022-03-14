遭蘇貞昌反嗆！藍擬停質詢挺蔣萬安 綠委洪申翰譏小黨寶
國民黨立委蔣萬安日前在立院質詢時，遭到行政院長蘇貞昌反將一軍，雙方言詞交鋒引發討論，國民黨立法院黨團不滿蘇揆強勢回應，擬暫緩總質詢「討公道」。對此，民進黨立委洪申翰13日晚間表示，質詢受挫就要找人圍事？國民黨真的不要再害蔣萬安了，如此只是幫蔣萬安貼上撕不掉的「小黨寶」標籤而已。
記者黃宣尹／台北報導
2022-03-14 09:42:12
洪申翰說，質詢受挫就要找人圍事？到底已經多少次了？質詢台上是個舞台，本來就有勝有敗，每個委員都經歷過。就算敗了一回，也就是下次靠自己實力討回來就好了。
洪申翰強調，國民黨真的不要再害蔣萬安了，這種腦衝圍事，只是親手幫蔣萬安貼上撕不掉的「小黨寶」標籤而已。洪申翰也無奈表示，自己也要總質詢，也有很多事情要問蘇貞昌。
而蘇貞昌今（14）日受訪則表示，如果行政院有什麼做不好的地方，請多指教。不過，看當天蔣萬安質詢的時候，其實有8位立委質詢，有4位還是國民黨立委，怎麼都沒事，只有他會成為這樣？自己看當天他的質詢聲量、態度不一樣，也特別提醒他說「今天你怎麼這個樣？」，很希望大家都以禮相待，自己一定加倍奉還；反過來也一樣。