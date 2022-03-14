COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

蘇、侯幕僚戰新北議員　黃韋鈞批蔡畹鎣：割稻尾欺騙市民

▲黃韋鈞表示，如果沒有當年蘇貞昌興建市府大樓，哪有蔡畹鎣吹冷氣、領公帑、忙選舉的空間。（圖／翻攝自黃韋鈞臉書）
▲黃韋鈞表示，如果沒有當年蘇貞昌興建市府大樓，哪有蔡畹鎣吹冷氣、領公帑、忙選舉的空間。（圖／翻攝自黃韋鈞臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-03-14 10:00:17

行政院長蘇貞昌13日表示，自己打造智慧節能的新北市政府大樓，有人因此得獎卻也沒感念，是不厚道行為；前新北市政府副發言人、新北市議員參選人蔡畹鎣稱，大樓最初並非以節能規劃，關鍵是後來的智慧管理，蘇貞昌應該要就事論事，難道在立院嗆人才是厚道的表現？對此，曾任蘇貞昌發言人、新北市議員參選人黃韋鈞今（14）日對此回應，蔡在市府吹冷氣、看公文的日子裡，不可能不知道蘇貞昌對新北市的建設有功；只可惜為了選舉，一再噴政治口水，用割稻尾的伎倆欺騙市民。

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對蔡畹鎣的發言，黃韋鈞表示，自己就問，蔡畹鎣在市府大樓的辦公室是什麼時候完工的呢？地方發展需要長遠規劃，不可能一蹴可幾，如果沒有蘇貞昌為台北縣打下良好的基礎，哪有現在安居樂業的新北市。

黃韋鈞說，今天蘇貞昌到新北市政府大樓參加活動，回憶起這棟盡心盡力完工的大樓，當年不只是前瞻性地興建儲能設施，升級硬體設備，還讓市府大樓成為新北市民的大樓，讓市民、業者可以租用，而非僅是冷冰冰的官僚大樓。

黃韋鈞表示，政策是累積的，眾志成城才能讓新北市更好，如果將所有前人的努力都攬在自己身上，只為了成就一人之私，與欺騙人民並無差別。他說，這不是黨派問題，而是做人的基本道理；台灣是飲水思源的民族，如果沒有當年蘇貞昌興建市府大樓，哪有蔡畹鎣吹冷氣、領公帑、忙選舉的空間？

黃韋鈞進一步表示，在自己勤跑基層的這些日子以來，不時就能聽到各黨各派人士稱讚起蘇貞昌當年的建設；比方在林口，許多人都稱讚，因為蘇當年有遠見的規劃，所以區公所、重劃區都做出來了，林口開始發展起來了。

黃韋鈞說，大家對蘇貞昌的政績歷歷在目，證明蘇貞昌做事不分藍綠，只要有利於市民就會積極作為，不因政黨分歧而大小眼；蘇貞昌做到了，所以現在的新北市變得更好了。

黃韋鈞表示，蔡畹鎣在市府吹冷氣、看公文的日子裡，不可能不知道蘇貞昌對新北市的建設有功；只可惜你為了選舉，無視科技的進步，用現在智慧大樓的標準批評當時的節能建築。「請問妳會批評長輩們年輕時為什麼不擅於使用google嗎？」。

黃韋鈞說，蔡畹鎣政治考量，一再噴政治口水，用割稻尾的伎倆欺騙市民，只為了圖謀選舉利益；連政績都要靠收割，誰敢相信妳能為新北市做出貢獻？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
復合舊愛！誰讓你完美的感動？

復合舊愛！誰讓你完美的感動？

繼續作答
即時
推薦閱讀