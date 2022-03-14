蘇、侯幕僚戰新北議員　黃韋鈞批蔡畹鎣：割稻尾欺騙市民

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黃韋鈞說，今天蘇貞昌到新北市政府大樓參加活動，回憶起這棟盡心盡力完工的大樓，當年不只是前瞻性地興建儲能設施，升級硬體設備，還讓市府大樓成為新北市民的大樓，讓市民、業者可以租用，而非僅是冷冰冰的官僚大樓。
黃韋鈞表示，政策是累積的，眾志成城才能讓新北市更好，如果將所有前人的努力都攬在自己身上，只為了成就一人之私，與欺騙人民並無差別。他說，這不是黨派問題，而是做人的基本道理；台灣是飲水思源的民族，如果沒有當年蘇貞昌興建市府大樓，哪有蔡畹鎣吹冷氣、領公帑、忙選舉的空間？
黃韋鈞進一步表示，在自己勤跑基層的這些日子以來，不時就能聽到各黨各派人士稱讚起蘇貞昌當年的建設；比方在林口，許多人都稱讚，因為蘇當年有遠見的規劃，所以區公所、重劃區都做出來了，林口開始發展起來了。
黃韋鈞說，大家對蘇貞昌的政績歷歷在目，證明蘇貞昌做事不分藍綠，只要有利於市民就會積極作為，不因政黨分歧而大小眼；蘇貞昌做到了，所以現在的新北市變得更好了。
黃韋鈞表示，蔡畹鎣在市府吹冷氣、看公文的日子裡，不可能不知道蘇貞昌對新北市的建設有功；只可惜你為了選舉，無視科技的進步，用現在智慧大樓的標準批評當時的節能建築。「請問妳會批評長輩們年輕時為什麼不擅於使用google嗎？」。
黃韋鈞說，蔡畹鎣政治考量，一再噴政治口水，用割稻尾的伎倆欺騙市民，只為了圖謀選舉利益；連政績都要靠收割，誰敢相信妳能為新北市做出貢獻？