業餘之王林禾順8連勝　延長格鬥不敗紀錄

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兩名選手都是台灣業餘綜合格鬥界頗具知名度的選手，林禾順除了個人擁有8勝2負和在WOTD7連勝戰績外；李稘錄更是一路打下全運散打和全民運柔術雙金選手，兩人在首回合就激烈交鋒，李稘錄更在首回合快結束前用一記右上直拳轟到對手頭部，讓林禾順應聲跌座地上，幸好鈴聲救了他。
所幸林禾順在第二和三回合積極搶攻，最後一回合還壓制在對手身上猛灌鐵拳，最終三回合結束裁判一致判定林禾順獲勝，驚險拿下8連勝的林禾順說：「這算是我比賽以來最辛苦的一場比賽，原本是想終結對手，但第一回合我算是被擊倒，等於是我第一回合就處於落後，後兩回合我告訴自己不能再出現同樣的錯，等於我是靠著後兩回合的成績才翻盤拿下勝利。」
林禾順2012年開始廣泛的接觸綜合格鬥、柔術和散打等技擊類運動，他說：「因為當時剛升上高中想找個運動來健身，當時剛好有朋友在練，就跟他們一起練習，想不到至今已經有10年了。」林禾順在前年畢業後就專注於格鬥訓練，平常只做一些兼差工作來賺取生活費，他說：「如果有機會一定想去打職業賽，現在生活雖然比較辛苦，不能有太多餘的開銷，但我已經努力10年了，現在放棄一切都沒有了！」
但對於想進入職業的台灣格鬥選手的一大佳音，大會預期在7月舉行的WOTD-ETD08準備重新加入職業賽程，讓更多台灣選手可以往職業之路邁進！
今天綜合格鬥賽也有多場精彩激烈、拳拳到肉的對戰，男子組次中量級擁有WOTD2勝1負、來自桃園刃口特勤戰技館的沈昱誠對上角力國手首次跨界挑戰WOTD的林明典，形成一場「立技特勤vs.角力猛獸」之戰，雖然林明典一直刻意把比賽帶到地面，但沈昱誠非常小心都沒被到帶地面，反倒在第三回合1分08秒時，沈昱誠趁林明典擒抱失誤後，背面壓制住林明典連續重拳而被裁判制止完成TKO，讓沈昱誠拿下TKo第三勝。
「我地板是零基礎！」沈昱誠拿下辛苦的勝利後說：「其實我是3年前，因為朋友在道館還有時數轉讓給我，後來我去上課時就認識了師父周信福，我跟著他信耶穌、訓練，到成為道館的助教。」由於全心投入訓練，沈昱誠就打零工來維持生活開銷，但他說：「我的目標在於拳擊，我曾經拿下全運拳擊銅牌，目前也是桃園拳擊同量級的最好選手，但因為對手難尋，我就什麼比賽都去參加，不挑對手，可以從比賽中學習到更多的經驗。」
另一場男子輕量級之戰，視UFC冠軍「小鷹」卡哈比(Khabib Nurmagomedov)為偶像的彭浩宇對上彭政眾。「雙彭大戰」彭浩宇竟然完全仿照偶像「小鷹」的打法，將對手抱摔到地面，最後在地面解決對手的戰術，彭浩宇數度將對手抱摔成功，讓全場拳迷興奮不已，最終三回合裁判判定彭浩宇拿下WOTD的三連勝，彭浩予開心的戴起友人幫他準備類似「小鷹」的帽子，讓全場High到不行！
22歲目前就讀於國體大的休閒產業經營系的彭浩宇，在20歲前其實只是位一般讀書的學生，但20歲後到iFighting進行勢格鬥館後才開始接觸格鬥，他說：「 我是因『小鷹』的強大和謙虛而崇拜他，看到他在去年退休，心中還真有點難過。」但即便20歲後才開始接觸格鬥，但彭浩予心中還是有職業夢，他說：「因為我才剛訓練，現在我只希望表現愈來愈好，等到有機會的一天，我才會說MMA的目標，但是，現在我只會說，『我很喜歡格鬥』！」