全台7座藝文中心周邊房價鍍金！「這裡」猛漲1成最多

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去年10月底開幕的「高流」，以海洋元素勾勒出獨特造型的建物外觀，不僅是國際級音樂文化地標，更是欣賞高雄港灣夜景的好去處，也是2022年台灣燈會在高雄的主要展場之一。周邊房價從2020年每坪均價19.9萬元，至2021年來到22.2萬元，房價漲幅11.6％。
台慶不動產高雄女中加盟店店長周海娥表示，「高流」以在地換屋族或是慕名而來的中、北部客人居多，周邊大型公共建設利多加持，與高雄展覽館、高雄港埠旅運中心、高雄市圖總館及亞洲新灣區相連，還有高雄捷運橘線鹽埕埔站、輕軌真愛碼頭站繞行，享有方便的捷運路網，結合漢神百貨生活圈、駁二藝術特區、西子灣、愛河等景點，生活機能齊全，地方發展活絡。
周海娥觀察，隨著「亞灣5G AIoT創新園區」投入與發展，「高流」附近新屋單價站穩3字頭，中古屋房價也受惠補漲，惜售情況明顯，尤其總價千萬內、屋齡20~30年的2至3房很搶手，甚至有屋齡40年的套房詢問度也高。近年在海邊路、中華五路、新光路等，陸續推出不少景觀大樓建案，不僅有海岸景觀，還有清閒居住品質，吸引不少企業主、高資產客戶、退休族青睞，每坪成交價已突破5字頭。
而對於許多高雄人來說，昔日熟悉的「鳳山衛武營」2018年搖身一變成為國際級的藝術展演場域，「衛武營國家藝術中心」更獲得TIME時代雜誌選為「世界最佳景點」之一，結合鄰近面積約47公頃的公園綠地，腹地遼闊且生態資源豐富，已是高雄人週末最愛去的休閒場域。
進一步探究衛武營周邊生活機能，台慶不動產衛武營南京加盟店店東洪明樂分享，除了串聯正義商圈、瑞隆商圈採買無虞，交通方面，鄰近國道一號、捷運紅線衛武營站及橘線鳳山西站，也有未來黃線Y18站設置，加上鳳新高中、鳳甲國中等資優學區人文薈萃，且距離國軍高雄總醫院、凱旋醫院十分近，吸引軍公教人員、醫護人員在衛武營附近置產。以屋齡25年上下的中古大樓或華廈為主力，總價500萬~900萬元間可入手，還有部分屋齡30~40年左右、總價250~700萬元的國宅公寓也受到青睞，另外由於腹地小、預售案不多，新案普遍行情在2~3字頭。
2021年當地平均房價每坪約18.4萬元，房價一年漲幅9.5%，不過，隨著緊鄰的國泰重劃區開發案，後市看俏。洪明樂指出，未來三井集團將投資100億打造「LaLaport購物中心」，配合鳳山中城計畫、捷運TOD政策，有機會為東高雄帶來商機與就業機會，對區域房市成長助益良多，預期衛武營周圍新建案房價會往3字頭看齊。
不過依照2021年交易量來看，最熱門的藝術展演中心非「台中國家歌劇院」莫屬，被喻為「世界9大建築奇蹟」和「全球最難蓋建築」，出色的建築設計，裡裡外外都令人看得驚嘆，為台中增添不少藝術養分，已成為周邊房市的新亮點。
台慶不動產逢甲家樂福加盟店店長黃文宗表示，歌劇院坐落於台中最精華的七期重劃區，本身就是豪宅林立的區段，不僅有市政府、市議會等公家單位環繞，大遠百、新光三越等百貨林立，坐擁秋紅谷景觀生態公園，距離74號快速道路、捷運綠線市政府站近，散步在生活圈內就能感受到商業繁華、藝文悠閒氣息，吸引許多頂級自住客層搶進，帶來潛在支撐力道，目前大坪數的豪宅普遍平均單價已站上6字頭。
若是首購族群、家庭客想要靠近七期生活圈，黃文宗也建議，歌劇院外圍的逢甲商圈是不錯的選擇。總價相對七期商圈低，生活機能完善，千萬元有機會買到屋齡10年內、含機械車位的兩房產品，而3房物件約落在1,500~1,800萬元左右。近年來西屯區許多重大建設陸續到位，帶來就業機會和人口紅利，黃文宗樂觀看待當地，認為剛性購屋需求不墜，有助房市長期穩健成長。
至於身為台灣歷史最悠久的大型展演場館「國家兩廳院」，位處高掛燙金門牌的精華區且擁有高品質生活機能，2021年平均單價96.4萬元，年漲幅9.4%。永慶房產集團研展中心副理陳金萍分析，國家兩廳院附近產品多以屋齡高的華廈公寓居多，因去年有多筆屋齡3~4年左右的國際酒店公寓宅交易，推升該年單價和房價漲幅，是全台最高貴的藝文休閒住宅區。
值得一提的是，去年12月甫開幕的「國家電影及視聽文化中心」，場館外圍腹地廣大，可容納市集、音樂演出與戶外放映活動。陳金萍表示，國家影視聽中心位在街廓整齊的新莊副都心內，區域食衣住行育樂機能漸成熟，未來發展性備受期待，進而創造住宅剛需，2021年成交量384件也是雙北之冠即可印證。