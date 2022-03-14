憲法法庭成「第四審」致案件爆量？ 司法院：有增一倍
立法院司法及法制委員會今（14）日邀請司法院秘書長列席說明立法計畫，並備質詢。由於《憲法訴訟法》今年1月4日正式上路，立委關心以台灣人這麼愛訴訟，有幾審就打到幾審的氛圍下，憲法法庭會不會成為「第四審」，導致案件量暴增？司法院表示，目前案件量增加一倍，但要實施6個月後較能觀察到穩定趨勢。
記者潘千詩／台北報導
2022-03-14 10:43:11
對於外界質疑，憲法法庭有第四審的疑慮，立委陳歐珀質詢司法院時詢問憲法法庭目前有沒有爆量問題？
憲法法庭書記廳長許辰舟表示，目前案件量大概增加一倍，以1、2月總共收案量大概100多件，主要原因來自裁判憲法審查，原則上須在1月4日送達的確定判決才可提，憲法法庭上路至今目前也才2個多月，要到7月4日以後才能觀察到案件量穩定的趨勢。
陳歐珀表示，台灣訴訟案很多，喜歡釋憲者也很多，這要怪《憲法》的亂象，目前大法官人數夠嗎？既然憲法訴訟法上路了，希望大法官審理釋憲也能符合人民需求，不要因為釋憲量多，導致品質憂慮。
許辰舟表示，我國大法官15位在世界上不算少數；司法院秘書長林輝煌說，憲法法庭將會補充研究法官跟助理。