跨世代倡議平台上線倒數！蔣萬安：勇於為國家未來發聲
《NOWnews今日新聞》推出「CROSSROAD跨世代」倡議平台，將於3月17日正式上線。國民黨立委蔣萬安表示，樂見「CROSSROAD跨世代」倡議平台的成立，促進全民發聲、推動討論，進而監督政府回應民眾期待。他也鼓勵年輕世代，身為國家未來的主人翁，更應該積極參與公共事務討論、勇於為自己的生活環境和國家未來發聲。
記者羅婉庭／台北報導
2022-03-15 08:00:00
蔣萬安指出，過去民眾對於公共政策有想法及期待，只能間接透過民意代表問政，會有時間上的落差；如今台灣的民主發展已經趨向成熟穩定、網路資訊傳遞快速，再加上全民投入公共事務的風氣已經成形，「CROSSROAD跨世代」倡議平台的成立，有助於降低門檻，鼓勵全民參與公共事務的討論。
蔣萬安也說，目前政府雖然有國發會的「公共政策網路參與平台」，讓民眾表達對於公共政策的建言，但實際運作後卻發現，若對於行政部門的回應不滿意，後續不會再有進一步的討論，一個好的發想很容易就這樣被埋沒，非常可惜。如今透過媒體的倡議平台，讓更多公民能自主發聲、推動討論，後續透過相關報導追蹤及監督，相信能讓行政機關積極回應，符合民眾的期待。
蔣萬安也提到，「CROSSROAD跨世代」倡議平台中，區分「行政法規」、「財政經濟」、「科技教育」、「人權正義」、「永續環保」五大領域，都是非常重要，也是許多民眾關注的議題；而自己進入立法院6年來，持續在衛環委員會關注弱勢保障、勞工權益、環境保護、醫療議題，未來也會針對平台上民眾關注的議題，透過質詢及提案，要求政府給予具體回應，同時廣納年輕世代意見，一起推動台灣更宜居、更美好。