教召遺失裝備賠償價目曝光　六軍團：提醒愛惜公物

國軍新制14天教育召集於5日入伍，將於18日解除教召，傳出後備部隊在野地戰術點向參訓的後備軍人公布一份「裝備賠償價目表」，提醒後備軍人離營前若遺失公發裝備，必須照價賠償。對此，陸軍第六軍團表示，這是要提醒召員要愛惜公物。
記者呂炯昌／新北報導
2022-03-14 11:20:31｜2022-03-14 11:23:08
陸軍六軍團今 （14）日邀請媒體參訪步兵206旅教召訓練，媒體詢問「裝備賠償價目表」一事，陸軍第六軍團政戰主任陳中吉表示，到任何單位，包括新訓單位領取的都是納稅人資源，把價目表列印出來主要是大家希望愛惜裝備、保管裝備，相信各行各業包括媒體界的麥克風、攝影機，都是秉持這心態愛惜資源。
根據「公發裝備賠償價目表」，內容以新品價計算，最貴為III級抗彈板前後片1組3萬7960元，其次為高性能模組化防護頭盔一個1萬9870元、數位迷彩雨衣1套2200元、CV 105戰鬥背心1件1萬1745元，其他物品包括數位迷彩衣一件602元、數位迷彩褲一件592元、數位迷彩外套一件3200元、臉盆一個250元、多功能戰鬥腰帶條635元、手榴彈袋2副380元、一日突擊包2型1個1200元、水囊400元、步槍彈匣帶一組405元、裝具攜行袋1個1800元。