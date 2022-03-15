掀台中燒肉激戰！穿紅色吃王品打7折 「這族群」超愛
原握有以家庭客居多的「原燒」燒肉品牌，王品集團去年再推出主打年輕潮流風格的「Oh my!原燒」，提供50cm鑽切牛、28天熟成安格斯牛、日本A5和牛等澎湃套餐，受到民眾熱烈喜愛。為慶祝「Oh my!原燒」台中公益店改裝開幕，即日起至3/22日止，只要著紅色服飾用餐就享「2人套餐8折、3人套餐7折」的好康優惠。據業者觀察，上週為優惠活動的首週假日，現場約有7成顧客響應，而家庭聚餐尤以讓可愛的小朋友穿著紅色服飾居多，為台中燒肉市場掀起戰況。王品集團日前也已宣布，將在6月底前為全台17家原燒完成轉型，帶動客群年輕化。
記者蕭涵云/台北報導
2022-03-15 00:02:00
主打大口吃肉的火熱氣氛，「Oh my!原燒」共有5款澎湃的雙人／三人套餐，還提供獨家「漬物六小福」，除了燒肉必備的蔥鹽，還有爽脆微酸的大根蘿蔔，以及可以解膩的香辣韓式泡菜等小菜，老饕可依喜好變換風味，讓大家一直吃都吃不膩。
套餐首推視覺效果十足、長達50cm的「華麗巨星鑽切牛套餐」，赴日研習的主廚以鑽石切割法，處理手切斷面增加牛肉的燒烤面積，能品嚐得到焦香口感；還有以濕式熟成28天安格斯黑牛為主的「成熟大人熟成牛套餐」，可一次嚐到無骨牛小排及骰子牛的雙重口感；追求頂級肉品的饕客，建議嚐嚐「霸氣社長A5和牛套餐」，選用油花超豐富的日本A5和牛，腴香驚人。
為慶祝台中公益店改裝開幕，即日起至3/22日止，只要著紅色服飾用餐就享「2人套餐8折、3人套餐7折」優惠。偷偷透露超值贈菜活動，3/31前加入「Oh my!原燒」官方LINE帳號，每桌再贈「蔥鹽雞腿排」一份；於Google評論上留言，每帳號即贈干貝一顆。而且這次王品超大方，上述三重優惠竟可以一起併用，根本加菜加到吃不完。
「Oh my!原燒」以紅白霓虹燈、大面旗幟及標語燈箱，打造充滿日式祭典氣氛的潮流裝潢，繼台北羅斯福首店開幕後，順利帶動客群年輕化，業者統計25～39歲顧客成長近一成，業績不只較鄰近的原燒門店高出17%；換裝後的高雄中山店，營收更較去年同期成長了78%。
目前面積最大的獨棟台中公益店總算改裝完成，挑高4.5公尺的用餐空間達116坪，共有124席座位，據業者觀察，上週適逢優惠活動首週假日，現場約有7成顧客響應，而家庭聚餐尤以讓可愛的小朋友穿著紅色服飾居多，預料為台中競爭激烈的燒肉市場，再掀戰況。王品並宣布將在今年6月底前，完成全台17家原燒全數轉型。