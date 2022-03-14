少女時代潔西卡賠20億再欠80億！爆投靠中國組女團出道
韓團「少女時代」前成員潔西卡（鄭秀妍）日前傳出將加入《乘風破浪的姐姐3》陣容，但他曾捲入中國大陸經紀公司合約糾紛，敗訴賠了20億韓元（約台幣5000萬），與陸方疑似和解掀起熱議；但她也懶理糾紛，上傳打高爾夫球的照片，相當愜意。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-03-14 10:56:40
潔西卡2019年曾跟大陸經紀公司爆合約糾紛，敗訴賠了20億韓元，當年看似到大陸發展希望渺茫，但她公司卻在本月8日大動作澄清，表示：「我們與國內前代理經紀公司的糾紛已於2021年7月26日友好解決。最近發現很多不實報導，對於散布虛假消息和傳播謠言的媒體保留追加法律訴訟的權利。」時間點讓網友不禁懷疑應是為日後行程鋪路，豈料近日就傳出潔西卡有望參加知名節目《乘風破浪的姐姐3》。
潔西卡將在大陸發展掀起熱議，但製作方和藝人都未此發表聲明，部分網友則期待看到潔西卡再組女團出道。此外，除了敗訴的20億，潔西卡的自創品牌「BLANC & ECLARE」去年出現80億（約台幣2億）財務危機，潔西卡再因債務問題登版面；但她仍不斷於IG分享奢華日常、打小白球，引起討論。