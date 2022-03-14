羅智強參戰桃園意味濃 朱立倫：在地力量才會得到認同
台北市議員羅智強結束徒步到高雄謝票之旅後，昨日又展開桃園千里行腳，首日就遇上不少民眾陳情，他也在臉書持續針對當地大小事發聲，參選意味濃厚。國民黨主席朱立倫今（14）日表示，他也邀請羅智強到屏東、彰化走走，「用在地力量，在地一步一腳印」，才會得到大家的認同。
記者羅婉庭／台北報導
2022-03-14 11:28:58
對此，朱立倫上午受訪表示，羅智強走完全台灣謝票之後，他感受到很多地方都很歡迎他，因此規劃到桃園多走走，「哪一天我們還一起相約要去走墾丁。」他認為這都是好事，也許他也會邀羅智強來彰化走一走，就是用在地的力量，在地一步一腳印，才會得到大家的認同。
羅智強表示，「對我來說，是否參選桃園市長這不是容易的選擇，所以這1000公里路我需要大家的牽引。」他規劃分成小走與大走二階段進行，小走也就是用半個月左右、快速的走完桃園的13區，也就是「總綱式的傾聽」桃園13區的想法；大走也者，不預設時間，一街一巷，「踏破鐵鞋」走遍桃園也聽遍桃園而所謂的走。
羅智強將於14日走聽蘆竹、3月15日走聽觀音、新屋，16日走聽楊梅、17日到19日將與無黨籍立委高金素梅同走復興。據了解，羅智強目前與立委魯明哲民調僅相差4％，羅將透過與民眾直接接觸、傾聽想法，若民調有效提升，將不排除參戰桃園。