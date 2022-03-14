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裸照流出遭嗆「爸媽以妳為恥」　謝忻直球回應

▲謝忻直球回應酸民嗆聲。（圖／謝忻臉書）
▲謝忻直球回應酸民嗆聲。（圖／謝忻臉書）

娛樂中心/綜合報導

2022-03-14 13:42:38｜2022-03-14 13:44:40

藝人謝忻挺過不倫戀復出，日前卻又遭受私密照外流風波，讓她心情大受影響，近日才漸漸更新動態，看似心情平復許多。不料，卻有酸民在她臉書上留言「妳爸媽以妳為恥」，對此謝忻也大方回應，展現超高EQ。

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▲謝忻感嘆投注不少心力的新作品，卻無辜遭到散佈。（圖／謝忻臉書）
▲謝忻感嘆投注不少心力的新作品，卻無辜遭到散佈。（圖／謝忻臉書）
謝忻日前私密照外流，並發文表示自己已去報案，數度上新聞版面，有網友在謝忻業配做臉的貼文下留言，「看到妳的新聞有夠厭煩，誰會想看妳照片啦？好好的一個高學歷音樂人居然變成現在這樣子，我是妳爸媽我都覺得難過，趕快退出演藝圈找份正經的工作啦！」說話大言不慚，謝忻也正面回應「別說您看到這新聞厭煩了，基本上我自己對於這新聞也不怎麼開心。」對於酸民的酸言酸語，絲毫不受影響。

▲謝忻。（圖／謝忻臉書）
▲謝忻正面回應網友。（圖／謝忻臉書）
此外，還有另一位網友直言「妳爸媽以妳為恥」，謝忻則以貼文內容巧妙的方式回覆，「找到$500的做臉，我爸媽很驕傲喔！還是你其實很想當我爸媽？」面對不理性的網友，謝忻展現超高EQ，無惡言相向，堅強的態度也令粉絲心疼，「扯到人家爸媽幹嘛，你能說出這種話，我更替你爸媽感到悲哀」、「加油，你是最棒的」、「公眾人物你可以評論，但跟家人無關才是」。（編輯：薛羽彤）

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▲謝忻親回不理性酸民。（圖／謝忻臉書）
▲謝忻親回不理性酸民。（圖／謝忻臉書）

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