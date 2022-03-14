反轉？網紅改口吳亦凡「沒睡未成年」 私下錄音全外流
吳亦凡去年遭大陸網紅都美竹爆料誘姦未成年少女、「酒桌選妃」等混亂私生活，重創形象不說，還因為9項罪行遭到逮捕。而身為吹哨者的都美竹保守不少壓力，讓人同情，沒想到近來卻出現反轉，疑似都美竹的錄音外流，錄音裡都美竹透露其實沒有吳亦凡性侵未成年的實質證據，引起討論。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-03-14 11:38:13
近期吳亦凡事件又再度受到討論，原因是先前力挺都美竹的「劉美麗同學」、「李恩」在微博上曝光了都美竹的錄音，錄音中能清楚聽到都美竹親口說道「他絕對沒睡未成年」、「我們手裡呢又沒有說特別特別實在的那種證據，是嚇唬他我們有」，甚至當初會爆料，似乎都只是為了勒索吳亦凡800萬人民幣（約台幣3600萬元）。
此外，由於與都美竹要好的「劉美麗同學」和「李恩」從事件發生後，就一直替都美竹聲援，沒想到後來發現是被對方利用，讓他們只好各自在微博發文反擊，整起事件讓人霧裡看花。
※【NOWnews 今日新聞
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