快訊／納豆近照曝光！深情對視緊牽依依

納豆1月24日腦中風緊急住院開刀，今（14）日傳出已出院返家休養，狀態恢復良好，只是因腦中風右半身受到影響，需靠輪椅輔助。今日為白色情人節，一直在他身旁相伴的女友依依也PO出納豆近照，只見納豆頭髮剪短，兩人牽手深情對視，還有納豆做鬼臉的模樣，看起來氣色相當不錯。
娛樂中心/綜合報導
2022-03-14 11:32:03｜2022-03-14 11:45:19
今天適逢白色情人節，依依在IG寫上「Happy valentines’s day」，並放上與納豆合照，照片中可見納豆穿著吊帶褲，頭髮已剃成平頭，和依依站在馬路上雙手緊牽，兩人深情對視而笑，氣氛相當甜蜜，另一則影片則是小倆口一起躺著，納豆對著鏡頭做鬼臉，濾鏡背景充滿「LOVE」字眼。依依透過經紀人表示，「依依的工作都維持正常，豆哥現在心情方面很不錯，身體方面也恢復得很好，依依除了工作以外就是陪在他身邊，他們兩個都很開心，我這邊沒有多打擾，讓他們享受兩人時光」。
納豆近照曝光後，網友也紛紛湧入加油打氣的留言，「早日康復！」、「納豆哥快快好起來」、「祝依依和納豆情人節快樂，要趕快好起來，加油」、「情人節快樂，有妳他一定好起來的」，連好友安心亞也表示「這照片讓今天情人節心情好好，真古錐浪漫」。據《鏡周刊》報導，納豆已出院返家休養，不過納豆舅舅侯友宜今受訪時駁斥消息，表示納豆目前還在復健當中，「他還沒出院」，期望他早日康復。（編輯：薛羽彤）