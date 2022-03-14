基隆捷運定案「這2區」有望複製汐止模式　房價上看3字頭

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近年來交易量大增的汐止，因新北市政府推動大汐止經貿園區計畫，躍居為雙北大型廠辦的主要供給區段，在北台灣廠辦缺乏的情況下，汐止吸引不少企業進駐，並同步帶動住宅需求。其中以汐科站和樟樹灣站周邊最夯，過去就因有台鐵及捷運汐止東湖線兩大建設遠景，激勵房價飆升，買賣移轉連續6年持續走高，顯見汐止已擺脫「
淹水走山」的刻板印象，如今基隆捷運計畫站點增設了保長坑兩站，更進一步補足台鐵路網不足之處，大幅提升汐止全區的交通便利性，成為北北基就業家庭的購屋重點區域。
不過除了汐止以外，近期受惠於捷運拍板利多，基隆帶看量大幅增加。台灣房屋基隆店東葉寶桐表示，基隆七堵和暖暖區過去的交易量都相當穩定，買方以自住客為主，2~3成是雙北市的通勤族，目前以20年內的電梯3房加車位為主流，總價落在1000萬元上下，目前七堵電梯大樓成交單價約18.8萬元、暖暖則為19.1萬元，房價仍相當親民。
葉寶桐指出，目前基隆整體約有7~8萬人是通勤到雙北市上班或就學，因此常常塞車，未來基隆捷運通車後，尖峰時刻捷運1小時內可以舒緩1.5萬人次通勤，不僅能讓開車族省下找車位的時間，還可望大大紓解塞車問題，且在交通利多之下，七堵和暖暖的房價將有3字頭的實力。
第一建經研究中心副理張菱育表示，通常銀行在核貸時，會根據申貸的房地產區域位置、坪數等條件來進行評估，若位於捷運站附近的房產，貸款條件通常也會比較理想，以目前基隆的2-3房一般住宅大樓為例，貸款成數約7-8成左右，若未來因捷運通車激勵該區房價上漲，其貸款成數條件也有機會更好。