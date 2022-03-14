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基隆捷運定案「這2區」有望複製汐止模式　房價上看3字頭

▲基隆捷運拍板定案，未來在捷運利多加持下，基隆七堵、暖暖這兩區房市看俏，台灣房屋預估，房價將有上看3字頭的實力。（圖／台灣房屋提供）
▲基隆捷運拍板定案，未來在捷運利多加持下，基隆七堵、暖暖這兩區房市看俏，台灣房屋預估，房價將有上看3字頭的實力。（圖／台灣房屋提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-03-14 11:46:36

基隆捷運上月正式在行政院長蘇貞昌宣布下拍板定案，第一階段將從「南港」到「八堵」共計13站，其中又以汐止區的捷運站點最多，高達6站，其次為基隆七堵區4站，受惠於大型建設確定，未來周邊房價看俏！台灣房屋觀察，因基捷晉升為新興捷運潛力區的汐止、基隆七堵和暖暖，三大行政區近5年的買賣移轉棟數，其中新北汐止區這5年來買賣移轉量從3505棟成長至6001棟，交易量大增71.2%居冠，基隆2個行政區則維持700左右的交易棟數，增減幅度呈現1％上下的穩定狀態。

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台北市內湖、南港、和新北市汐止、基隆市，幾乎連成一個共同生活圈，內湖區的買賣移轉量為去年台北市第2高，這樣的買氣帶動周邊區域銷量，不少內科的上班族會考慮以時間換取空間，到南港或汐止購屋，甚至連基隆都能接收到港湖外溢買盤，且往後不僅可透過高速公路開車或客運通勤，還能搭基隆捷運到港湖園區上班，拉近北北基之間的距離，可望成為首購新亮點。

近年來交易量大增的汐止，因新北市政府推動大汐止經貿園區計畫，躍居為雙北大型廠辦的主要供給區段，在北台灣廠辦缺乏的情況下，汐止吸引不少企業進駐，並同步帶動住宅需求。其中以汐科站和樟樹灣站周邊最夯，過去就因有台鐵及捷運汐止東湖線兩大建設遠景，激勵房價飆升，買賣移轉連續6年持續走高，顯見汐止已擺脫「
淹水走山」的刻板印象，如今基隆捷運計畫站點增設了保長坑兩站，更進一步補足台鐵路網不足之處，大幅提升汐止全區的交通便利性，成為北北基就業家庭的購屋重點區域。

不過除了汐止以外，近期受惠於捷運拍板利多，基隆帶看量大幅增加。台灣房屋基隆店東葉寶桐表示，基隆七堵和暖暖區過去的交易量都相當穩定，買方以自住客為主，2~3成是雙北市的通勤族，目前以20年內的電梯3房加車位為主流，總價落在1000萬元上下，目前七堵電梯大樓成交單價約18.8萬元、暖暖則為19.1萬元，房價仍相當親民。

葉寶桐指出，目前基隆整體約有7~8萬人是通勤到雙北市上班或就學，因此常常塞車，未來基隆捷運通車後，尖峰時刻捷運1小時內可以舒緩1.5萬人次通勤，不僅能讓開車族省下找車位的時間，還可望大大紓解塞車問題，且在交通利多之下，七堵和暖暖的房價將有3字頭的實力。

第一建經研究中心副理張菱育表示，通常銀行在核貸時，會根據申貸的房地產區域位置、坪數等條件來進行評估，若位於捷運站附近的房產，貸款條件通常也會比較理想，以目前基隆的2-3房一般住宅大樓為例，貸款成數約7-8成左右，若未來因捷運通車激勵該區房價上漲，其貸款成數條件也有機會更好。

▲未來基隆捷運沿線行政區移轉量房價相關統計表。（圖／台灣房產提供）
▲未來基隆捷運沿線行政區移轉量房價相關統計表。（圖／台灣房產提供）

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