救命恩人！依依為納豆鬧家庭革命　4年戀情不離不棄

41歲男星納豆（林郁智）跟29歲的女友依依交往4年，這次因頭痛被診斷為腦出血，入院緊急開刀，依依都一路在側，被網友說根本是「救命恩人」，晚一點送醫可能狀況就不一樣，如今納豆順利出院，讓一直為他祝福的粉絲都安心許多，當初交往曝光時，依依一度鬧出家庭革命，兩個人不離不棄的感情，歷經4年考驗更加緊密，淬鍊出愛情的珍貴。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲依依曝光納豆出院後的照片，感情依舊甜蜜。（圖／依依IG）

▲納豆（左）、依依住在一起，讚女友很會幫他打理生活。（圖／中天）

納豆跟依依是在節目《綜藝3國智》認識，外型亮麗的依依讓納豆很驚豔，當時抽到懲罰卡的她，必須幫納豆按摩、撐傘，不管鏡頭拍攝與否，她都認真照顧對方，他覺得她很可愛，私下找張立東約她一起吃燒肉，依依還擔心是娛樂圈潛規則，事後聊了4個月，發現他很誠懇善良，才點頭答應交往。





不過，這段戀情曝光後，因為納豆年紀大依依12歲，年齡差距很大，讓依依父母很不諒解，說出「以後不要想嫁人，分手就沒人敢交往」，一度鬧出家庭革命，她大哭向男友訴苦，務實的納豆直接登門拜訪，一起吃飯還幫忙洗碗，跟她父母深聊之後，才獲得女方家人認可。





▲納豆和依依經常一起出國旅遊。（圖／翻攝納豆FB）

雖然外貌、年齡有差距，感情卻不受影響，納豆去年還在臉書寫了一篇長文，讚美女友不只外型是他的菜，還有超過10項的優點，從養生、門面、按摩、煮飯到購物都很會打理生活，把他養成一個「居家廢人」，對理財、生意也很有想法，且全然支持納豆衝刺事業，去年金馬獎前夕，依依也縫了一條幸運紅內褲給他，相當恩愛。





納豆曾高調告白：「謝謝依依這4年這麼逗我開心，希望我們可以長長久久，也希望大家也都能開開心心。」向外界放閃無極限，讓粉絲以為要求婚了，不過依依年紀尚輕，還沒決定步上紅毯。而這次歷經納豆生病的考驗，依依不離不棄的陪伴，相信兩人感情歷久彌堅。



