俄軍持續進逼！澤倫斯基探視傷兵 再籲北約快設禁飛區
烏克蘭遭俄羅斯大軍多面夾擊，遲遲未肯投降，軍民上下一心以及總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）堅守基輔的精神，讓國際社會相當有感，紛紛施以援手。澤倫斯基並於13日前往當地軍醫院探視傷兵，同時也不忘繼續向北約喊話，希望盡快在烏克蘭上空設立禁飛區。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-03-14 12:19:42
根據烏克蘭官方13日釋出的影片，澤倫斯基於當天前往一間軍醫院，向醫務人員和病人打招呼，鼓舞傷員的士氣，祝願他們早日康復，並說烏克蘭的一切都託付在這些士兵們的肩上。
從影片中可以看到，澤倫斯基授予在前線作戰而受傷的士兵榮譽證明，表揚他們的勇氣和奉獻精神，並與士兵親切合照，還與醫院管理層商討戰時的特殊需求以及措施。
除此以外，澤倫斯基也在當地時間14日凌晨發布新影片，向北約再喊話，說道：「若你們不關閉我國領空，俄羅斯的火箭遲早會落在你們的國土、北約的領地上。」
在澤倫斯基做出前述發言前，俄羅斯部隊剛對烏克蘭西部與波蘭邊境接壤的亞沃利夫（Yavoriv）發動空襲，造成當地一處軍事訓練基地（國際維和中心）35人死亡、134人受傷，此事觸碰北約敏感神經，因為事發地點非常靠近波蘭，而波蘭正是北約會員國之一。