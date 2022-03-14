鏡電視還沒開台就撤照？NCC主委：不希望走到這步

《鏡電視》預定將於5月正式開台，不過近期人事爭議不斷，資金也尚未到位，是否可能讓剛到手的執照被撤銷？國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥今（14）日說明，過去並無此情況，也不希望走到這一步，會持續關注該台是否能增資到位順利開台，「若是撤照反而會引起事情更大」。
記者許若茵／台北報導
2022-03-14 12:40:32
歷經2年多的時間，NCC於1月19日通過精鏡傳媒集團申請《鏡電視》新聞台案，不過本月4日，《鏡電視》董事會中突撤換原董事長陳建平、總經理李玉珮，並改由董事李永豐接替董事長、《民視》副總經理蔡滄波接任總經理，還爆出前《鏡電視》董事長、《鏡週刊》社長裴偉擔任有給職顧問、《鏡電視》與《鏡週刊》人力共用等問題。
對此，今NCC主委陳耀祥赴立院交通委員會，會間接受媒體聯訪時坦言，「我們不希望走到這一步」，過去也無發照給新設電視台，卻在還沒經營前就被撤照的狀況。
根據NCC預擬附款，《鏡電視》開台前應增資達新台幣20億元。陳耀祥指出，NCC會持續關注資金、人力是否到位，這還涉及設備、數百名工作人員勞動權益，若是撤照反而會引發更大的事情。
據傳，陳建平遭撤換係因干涉新聞，被問及是否會要求其他電視台比照辦理，陳耀祥直稱，「如果要求一致性，我看很多新聞台說不定會關門」，目前《鏡電視》爭議還待當事人說明，也希望執行法律上是公平、平等原則的要求，對所有電視台能逐步同標準要求。
至於董總變更審查，陳耀祥表示，會依照行政處分規範，關注《鏡電視》是否與《鏡週刊》獨立運行、董監事資格行為限制、不得干涉新聞等議題。