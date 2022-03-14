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女星揪他獻第一次　期待見面認了「被開發」

▲蔡明仁（左）新歌《牽著我的手》邀來壞特?te對唱。（圖／好朋友工作室提供）
▲蔡明仁（左）新歌《牽著我的手》邀來壞特?te對唱。（圖／好朋友工作室提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-03-14 12:50:39

蔡明仁新歌《牽著我的手》於今（14）日白色情人節上架，特別邀來金曲新人壞特?te深情對唱，首度合作的兩人，還各自分享了理想型，壞特?te還因為此曲被開發出了可能性。

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去年有緣成為師姐弟的兩人私下培養出不錯情誼，更常互約去打羽毛球運動，不過合作對唱情歌卻是頭一遭，有趣的是，兩人無論私交或是在音樂上的想法及合作都十分契合，但卻彼此「不來電」，兩人更大方坦承彼此不是對方的「菜」，壞特?te笑說：「我跟明仁就像哥兒們啦！我們甚至還一起拜過月老，還會討論彼此喜歡的異性類型，像他喜歡長頭髮、有氣質的女生，我則是喜歡身高超過180、頭髮長長、有點藝術家氣息的男生。」

▲蔡明仁新歌《牽著我的手》邀來壞特?te對唱。（圖／好朋友工作室提供）
▲蔡明仁（左）新歌《牽著我的手》邀來壞特?te對唱。（圖／好朋友工作室提供）
值得一提的是，來台Longstay有6年的蔡明仁，把過去遠距離戀愛心境化為靈感寫成這首《牽著我的手》，讓曾經談過遠距離戀愛的壞特?te深感共鳴，以小女人期待與戀人相見心情來詮釋這首歌的她在錄唱時不小心「觸景傷情」，讓配唱老師忍不住提醒「不要唱得這麼可憐哦！」因為老師的一句話，讓壞特?te笑說：「老師真的是一語驚醒夢中人！因為我過去太習慣唱很可憐的失戀歌曲，結果反而忘了這是一首帶點微思念、微惆悵情緒的歌。」謙虛的壞特?te更感謝因為蔡明仁的邀約，讓自己在聲音的詮釋上再突破，她表示：「因為這首歌讓我開發了自己聲音的可能性。」

▲蔡明仁新歌《牽著我的手》邀來壞特?te對唱。（圖／好朋友工作室提供）
▲蔡明仁（左）、壞特?te分享各自的理想型。（圖／好朋友工作室提供）

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