1987年禁片尺度解碼！美魔女全裸一刀未剪 戲院直接播映
日本動畫製作公司「MADHOUSE」產出抑鬱迷幻系作品如《藍色恐懼》、《盜夢偵探》、《千年女優》、《對某飛行員的追憶》、《超時空甩尾》、《手塚治虫之大都會》等知名作品，院內除了大師今敏，另外一位就是川尻善昭，他的作品部部經典，其中《妖獸都市1987 劇場版》當年因情色尺度大膽令人瞠目結舌，主打「一刀未剪，情色解碼」，使台灣片商不敢引進。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-03-14 12:51:58
《妖獸都市1987 劇場版》妖氣十足，在激情場景下的赤裸，是導演想呈現的黑暗真相，畫風大膽融入了各種元素，罪孽陰森的都市、獵奇妖怪觸手、全裸情色等鏡頭，即使是現在開放的社會，仍足以令人瞠目。該作當年因尺度問題，嚇壞很多台灣片商不敢引進，今時隔35年後，台灣片商在懷舊情懷下，讓它搬上大銀幕。
《妖》講述在人界與魔界，每隔200年就會簽署一次和平協議。看似平凡的上班族業務員瀧蓮三郎，其實就是維護人魔兩界之間和平的「黑暗護衛」，為了護衛每隔200年就會簽署一次和平協議，瀧與來自魔界的妖嬈美人麻紀繪搭檔，護衛一名簽約者但滿是色慾的老頭邁亞多。而魔界的激進份子早已設下埋伏意圖破壞合約簽訂，完全不對盤的瀧與麻紀是否能順利完成任務？隨著局勢發展，他們也將發現整個事件背後更令人驚訝的真相，竟與自己有關。《妖獸都市1987劇場版》4月8日在台上映。