北市22件大型建築遭限電 柯文哲：沒電可用我比你還頭痛
3日全台大停電一事，讓台灣「缺電」與否的議題，再度浮上檯面。而台北市長柯文哲近日也與台電槓上，質疑北市府推動東區門戶計畫至今，已經有22件大型建築被限電。柯文哲今（14）日接受訪問時再度提到，台北市重大工程被限電的那麼多，「這些被限電的到底要怎麼解決？我跟你說我比你還頭痛。」
記者丁上程／台北報導
2022-03-14 13:21:00
台北市萬華地區昨日晚間再度傳出停電的狀況，而台電方面也表示是因為萬華青年變電所設備潮濕造成絕緣不良，導致分歧線路保護熔絲熔斷，造成萬華區西園路二段、環河南路三段、興義街、寶興街等一帶共1136戶停電，並於晚間10時20分全數復電。
柯文哲直言，以前很少聽到在停電，但最近實在太多了。「最近這兩天不只萬華，林口、桃園、台南、南投好像也在停電。」柯文哲強調，如果只是偶爾一兩次，那還可以視為是意外，但如果太多次恐怕就要進行系統性的檢討。
不過話鋒一轉，柯文哲也表示「不是說我們要在媒體上放話」，而是台北市重大工程被限電店的太多，到底要怎麼解決？「如果說不是缺電，而是變電所的問題，也不是說今天蓋明天就會好。」柯文哲說，現在有點擔憂，變電所要蓋，設計圖都還沒送來，什麼時候會蓋好？難道未來七年台北市重大工程全部要限電？