曳引車鋼板掉落砸壞電桿 復原須停電6小時影響2000戶
高雄岡山警分局燕巢所今（14）日上午8點50分許接獲報案，一輛曳引車裝載鋼板沿中西路（南向北）行駛至中民路口左轉時，車上鋼板掉落撞擊路旁電桿，並砸毀路邊的多輛機車，所幸案發時無車輛經過，台電高雄區處表示，施工復舊停電時間預計為下午3點至晚間9點，約有2,000戶會暫時受影響。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-03-14 13:59:03
據了解，駕駛曳引車之39歲郭姓男子，從事執業司機3年多許，今早自燕巢區四林路一帶要將12塊鋼板送往同在燕巢區安招路的公司，行經路口左轉時，疑似車頭連結板台連接線斷裂，造成綑綁鋼板鋼索脫落，導致鋼板部分掉落。
經施以呼氣酒精濃度測試，測得肇事駕駛酒測值為0.00 mg/L，無酒精反應；岡山分局將依違反道路交通管理處罰條例第30條第一項第二款：「所載貨物脫落、掉落，處汽車駕駛人新臺幣3,000~18,000元」製單舉發，另是否有超載等違規狀況？仍須等鋼板押磅後再做裁處。
台電高雄區處則表示，這起交通事故造成電桿遭撞斷，預定在今日下午3點吊換電桿，屆時將辦理停電施工復舊，停電時間預計為下午3點至晚間9點，影響範圍為燕巢區中民路、中西路、燕南二街、燕南三街、新生南路等，約有2,000戶會暫時受影響，高雄區處指出，已先行向該區商家業者說明，並請里長廣播告知當地用戶，並將請警方協助疏導交通，降低對民眾的不便。