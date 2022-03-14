33歲蔡允潔情人節宣布脫單 男友「貼心陪凍卵」燃起愛火
33歲的蔡允潔出道將近8年，近來除了上綜藝節目之外，也跨足唱片圈發行個人單曲、舉辦音樂會，事業更上層樓。而單身2年的蔡允潔在感情上也大有進展，她今（14）日在白色情人節當天，出席公益活動時大方認愛，更與男友Fraser一同穿上情侶裝亮相，事實上，2人甜蜜的緣分是由好友小優的牽起，她也開心表示祝福。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-03-14 13:59:08｜2022-03-14 14:00:44
蔡允潔前陣子就被目擊與又高又帥的助理Fraser一同返回香閨過夜，男方也不吝於搭肩宣示主權，粉紅泡泡傳遍整條街，不過當時她僅透露2人目前還是好友，正在努力發展中。如今終於修成正果，蔡允潔也透露會動心的原因：「在凍卵期間，男方溫馨陪伴，才讓我動心，感情的事不說死！還在磨合，希望未來能一起成長。」
蔡允潔表示2人交往大約快4個月，已經同居，對方小她2歲，身高191公分，年齡32 歲，剛從國外回來，目前計畫從事投資理財工作，熱愛網球運動及健身。Fraser也稱讚蔡允潔善良、單纯、工作很認真：「目前用寶貝稱呼女生，都見過雙方父母，還一起打麻將。」另外，Fraser還曾經不小心把演唱會上，好友送的卡片丟掉，讓蔡允潔氣到哭，於是Fraser就追著垃圾車，跑到垃圾場把東西翻出來。