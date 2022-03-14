賈靜雯戴2.5億黃鑽散發幸福光 看朱芯儀勇敢眼神超感動
金鐘金馬雙料影后賈靜雯今（14）日揭幕《Tiffany 2022 自然綺想高級珠寶展》，佩戴向紐約旗艦店「石上鳥」鎮店之寶致敬的2.5億台幣黃鑽珠寶作品現身，自帶幸福光芒。她透露身為弟妹朱芯儀的家人，從第一時間到現在都在身邊陪伴與了解，語中透露對芯儀的佩服：「她是很棒很勇敢的女生，當你看到勇於她面對的眼神，都被她感動！」賈靜雯坦言對抗病魔的過程會很辛苦，「相信大家給她的鼓勵很能夠支持她。」
記者蕭涵云/台北報導
2022-03-14 15:16:36
與Tiffany淵源很深的賈靜雯，去年便是在品牌珠寶助攻下，以電影《瀑布》奪下影后寶座，一直到現在她都認為能有Tiffany的加持，帶來祝福和好運。今出席《Tiffany 2022 自然綺想高級珠寶展》開幕記者會，她全身佩戴價值高達2.5億台幣的黃鑽作品現身，主石逾21克拉的梨形切割濃彩黃鑽項鍊，搭配總重逾11克拉的艷彩黃鑽耳環、及一枚主石總重逾5克拉艷彩黃鑽戒指，散發幸福光芒。
透露自己購買珠寶的價格，「百萬已是極限」的賈靜雯，此刻頂級黃鑽上身醉心地表示，有如向品牌紐約旗艦店，重達128.54克拉的傳奇黃鑽的「石上鳥」鎮店之寶致敬。
弟妹朱芯儀自曝罹患乳癌，賈靜雯說：「身為家人，從第一時間到現在都在身邊陪伴與了解。」心情雖不捨，但堅定眼神透露對芯儀的佩服。「她是很棒很勇敢的女生，當你看到勇於她面對的眼神，都被她感動！」賈靜雯直言對抗病魔的過程會很辛苦，「相信大家給她的鼓勵很能夠支持她。」
《Tiffany 2022 自然綺想高級珠寶展》盛大於華山1914文化創意產業園區中4B館開幕，帶來逾200件臻美設計、總值近50億台幣的作品華麗登台，3/15～3/19為期五天的展覽採預約制。除可飽覽各式傳奇彩寶與彩鑽、傳奇藝術大師Jean Schlumberger經典的天馬行空作品。本展更迎來史上最多款石上鳥胸針作品，以及首次展出一款鑲嵌重逾80克拉的帝國鑽石（The Empire Diamond）高級珠寶項鍊，不僅是Tiffany有史以來最大的鑽石，僅次於非賣品鎮店之寶傳奇黃鑽。