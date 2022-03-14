中職／樂天女孩展開春訓　籃籃續任隊長

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收起現場玩心，去年加入的林襄已經變成二年級學姐，她以過來人之姿暖心分享經驗給學妹，「球場的舞非常非常的多，像自己之前沒有時間練習跳舞，所以一開始沒有那麼在行，只能找時間每天狂練習，還曾經練到深夜，獨自一人爆哭，但勤能補拙。只要努力練，絕對都會有好的結果。」林襄笑著說。
領隊浦韋青在現場為粉絲釋出兩項大利多，宣布今年將推出「樂天女孩官方粉絲俱樂部RKG fc」會員，申請入會除了可獲得價值超過1500元的會員專屬限定商品「香香盒」外，還有許多會員限定福利，如參加樂天女孩單曲發表會、女孩主題日活動優先參加權等好康，除此之外，粉絲們更能選擇自己喜愛的女孩卡面，預計將於3月18日（五）開始招募。
MC沐姸在現場為隊長籃籃起鬨要進行「晉爵」儀式，笑稱隊長要扛起粉絲俱樂部的「KPl」，作業績，沒想到浦領隊真的帶來「樂天女孩執行長CEO」名片給籃籃，賦予籃籃扛起招募會員KPI的重責大任。壓力山大的籃籃搞笑著說：「難道這是能力越大，責任越重嗎？我的籃朋友在哪裡？我會不會拜託瓜哥認購500張比較快啊！」女孩們也直呼大家快來加入樂天女孩的官方粉絲俱樂部RKG fc，用俱樂部四葉草的形像象徵「Hope希望、Faith信心、Love愛、Luck幸運」，一起成為女孩們強而有力的後盾！
除此之外，樂天女孩NFT也將於3月18日（五）和實體會員卡同步發售，並特別規劃透過新台幣和以太幣 (ETH)等不同貨幣之購買平台作選擇。樂天女孩NFT將以動態的旋轉正方體呈現，虛實整合了女孩實體會員卡、個人資料卡，以及採用位元像素風格為22位女孩量身打造獨一無二的個人畫像，隨機搭配不同的背景、服裝、配件等多元創作。擁有樂天女孩NFT除了同享會員卡精裝禮盒與福利，未來還能參與NFT獨家的球賽現場互動、女孩線上社群交流等獨享權益，期待能在猿宇宙裡與10號隊友們相遇！