HBL／從逃避跑步機到冠軍中鋒　陳美莉終於誇了趙云楓

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相比過去幾年，今年淡商在戰力上雖然依舊堅強，但面對的挑戰卻嚴峻許多，陣中主力都比較年輕，還必須面對北一女和陽明等隊的強勢挑戰，教練陳美莉也直言「今年的冠軍是三連霸中最困難的一次」。
而果然她們也在決賽開打沒多久，就碰上考驗，蕭豫玟上半場就累積到4犯，讓球隊頓失最重要的得分和籃板手。事實上，在預賽碰到陽明時，蕭豫玟也曾遇到過犯規麻煩，不過這次在一戰定生死的決賽發生，而且是在第二節就有這樣的狀況，更讓球隊士氣上受到影響。北一女也利用這個機會，一度在第三節將分數給反超，當時對淡商來說情況相當危急。
不過這一次，趙云楓讓人驚訝的挺身而出，展現出這三年來的成長，不但卡位更積極、籃下放球能力也穩定許多，最終繳出18投8中、繳出18分12籃板的數據，而且本場傳出的唯一一次助攻——和蕭豫玟連線幫助淡商打進鎖定勝利的關鍵球。雖然此役她不時還是會發生防守專注力不夠，以及讓人直搖頭的失誤，但其球技和心態上的成長，已是有目共睹。
「真的很感動，因為就像美莉老師說的，大家都不看好我們，比賽結束那一刻真的是感動到眼淚飆下來。」趙云楓感性的表示，以前奪冠看學姊們流淚，自己都難以體會這種心情，今年自己在場上的時間比較多，也做出了一些貢獻，因此才能感同身受。「高一時我還不是主力，高二時學姊們太強了，直到今年自己才真正感受到冠軍賽的那種氛圍！」
其實在四強戰面對陽明時，趙云楓就曾打進一些幫助球隊度過瓶頸時期的關鍵分，高中生涯最後兩戰合拿31分，也算是繳出能對自己和球隊交代的成績單了。對此她笑說：「其實上了場也沒辦法多想，我緊張到不敢看秒數和分數，就是告訴自己搶下和打進每一個球就對了。」
說來也巧，趙云楓本來是北一女的一員，不過後來在好友郭虹廷的說服下轉到淡商。陳美莉笑說當初前者剛來球隊時，體能完全不行，因此也要求她一定要跑到球隊前鋒的要求才可以休息。從當初跑完一個球場需要47秒，但現在只需要38秒，「特訓成果」也反應在了場上。
「今天傳給豫玟那一球真的是好球，但可以看出她已經沒力了，本來有想說要把她換下來，但看一下時間快結束了，就希望她能撐下去。」陳美莉回想這位身高187的中鋒當初還會逃避跑步機的訓練，如今成為幫助球隊奪冠的大將，自己也感到相當欣慰。
趙云楓表示，高中畢業之後自己應該還是會繼續打球，若無意外就是前往文化大學就讀。也希望今年奪冠的經歷能鼓舞自己，在下一個階段打出理想的成績。