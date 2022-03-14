農友整地除草 遭勒令停工罰鍰

水土保持法限制嚴格，不少霧峰山區農友動用機具設備進行整地除草時，立刻遭到主管機關勒令停工、罰鍰，市議員李天生今 (14) 日建議修改法令，在「未重大改變地形地貌」前題下，對於輕微違反行為，希望先行勸導改善，如不配合改善再進行裁罰。



李天生指出，接獲霧峰山區農友陳情，在種植果樹、植裁花木，動用機具設備進行整地除草時，立刻遭到主管機關勒令停工，並處新台幣 6 萬元罰鍰，事實上，多數農友並未改變山坡地的地形地貌，同時大家都誤以為並非大規模開挖整地，僅是在平坦地上使用挖土機「鬆土」種植果樹，應該不必提出水土保持計劃，不料卻遭到重罰，建議修改水土保持法，避免製造民怨。



李天生強調，台中市山坡地面積高達 15 萬 5 千多公頃，遍及不少行政區，山區農友人數可觀，水保法嚴格限制，動輒開罰，已經造成農友困擾，急需要正視解決。



桐林里長呂玉山則抱怨，依規定，動用機具整地除草需要提出水土保持計畫，不過農友缺乏水土保持計畫相關訊，也沒有專業人士提供服務，至於委請土木技師提報水土保持計畫，動輒 1 、 20 萬起跳，農友根本無力負擔，希望主管機關從寬認定，修改水土保持法第 33 條，先行勸導改善，不要隨意開罰。



市府水利局說，改變地形地貌是否得以勸導改善，涉及水保法第 33 條規定，係屬中央權責，水利局已轉達農委會水保局研議；此外，水保局訂有「簡易水土保持申報」規定，適用小範圍開發 500 平方公尺以下山坡地，如果只是農業使用，在無涉及開挖整地、未闢建施工便道且僅有簡易除草行為時，可以要求限期改正，若未改正再予以裁處。



水利局表示，水利局成立「台中市水土保持服務團」，提供民眾免費諮詢，至於簡易農業除草及改植等案件，適用「簡易水土保持申報」規定，水利局已經公告實施，並函請各公所辦理，以利民眾就近申請，達到簡政便民目的，希望區公所多加宣導，避免農友在不知情況下遭到裁罰。

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