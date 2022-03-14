國內仍有3不明感染鏈！雙北群聚增1例 定序和桃機相關
今（14）日本土＋2！指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，國內目前本土待釐清感染鏈還有3條，其中1條為今天新增確診的基隆個案（案21497）；雙北家人親友群聚基因序列也出爐，與之前桃園機場群聚的基因序列相同。
編輯中心/綜合報導
2022-03-14 14:41:41
羅一鈞說，雙北家人親友群聚今天新增案21440，這起群聚序列已經有定序結果，屬於桃機相關序列，跟機場清潔人員最初個案全基因序列只有相差一個位點，這起事件跟北部陸續追蹤的各起案件一樣，跟桃機有關群聚可能有些關聯性，但還沒找到源頭，還不知道和先前哪一個桃機相關群聚是直接有關聯；雙北家庭群聚與基隆新增個案，皆需持續監測到3月22日。
羅一鈞表示，米迪幼兒園相關群聚，後續將近一周沒有新增個案，會持續監測到3/18期滿可結案。
另外，羅一鈞表指出，遊覽車旅遊團和就醫接觸相關個案中，新增2名基因序列結果，和確診者參加相同的玉米節活動，擴大篩檢匡列，確定是先前新北市設計師感染相關。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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