疾管署新增疫苗地圖！莊人祥：每週更新「隨到隨打」地點
流行疫情指揮中心表示，疾管署全球資訊網上新增疫苗接種院所地圖、各地接種院所，民眾如果要透過1922平台以外的管道施打第一、二劑疫苗，可以多加利用。
編輯中心/綜合報導
2022-03-14 14:53:31
指揮中心發言人莊人祥指出，民眾目前可以用1922預約疫苗接種，除此之外，針對有隨到隨打，或想透過非預約平台施打第一、二劑的民眾，疾管署全球資訊網首頁橫幅廣告地方，有新增新冠疫苗接種資訊，包括疫苗接種院所地圖，以及各地接種院所資訊。
莊人祥說，有關各地疫苗接種院所部分，點下去後會出現二個部分，首先可以看到會出現各縣市隨到隨打接種地點，這部分每周會更新訊息；再來是各縣市疫苗接種院所的連結，會提供各縣市在當周或下周，可供各類疫苗的接種訊息，有需要的民眾可多加利用。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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